نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: در شرایط جنگ و بمباران، مدیریت مناسب بخش جهاد کشاورزی مانع اختلال در زندگی مردم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله دژکام در نشست تبیین اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به مناسبت هفته جهاد کشاورزی با تسلیت ایام شهادت امام حسین(ع) و شهدای انقلاب اسلامی، از تلاش‌های مدیران و کارکنان جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۴ که با شرایط جنگی همراه بود، قدردانی کرد و اظهار داشت: با وجود بمباران‌ها و فشارهای گسترده، زندگی عادی مردم در کشور جریان داشت و این موضوع نشان‌دهنده تلاش مجموعه دولت به‌ویژه فعالان حوزه کشاورزی است.

او افزود: در طول ایام جنگ، فعالیت‌های جهاد کشاورزی و سایر بخش‌های اجرایی کشور موجب شد مردم فشار مضاعفی احساس نکنند و روند تأمین نیازهای اساسی مختل نشود.

امام جمعه شیراز با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بخش کشاورزی تصریح کرد: اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه باید به‌طور مستمر در استان پایش شود و حتی در شرایط بحران نیز هیچ بخشی نباید از انجام وظایف خود غافل شود. تقسیم کار به این معناست که اگر بخشی درگیر مأموریتی ویژه شد، سایر بخش‌ها با قدرت بیشتری به مسئولیت‌های خود ادامه دهند.

او با استناد به آیه «أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ» تأکید کرد: امروز زمان برخاستن و حرکت جهادی است و هر بخشی که در این شرایط فعال و مسئولانه عمل نکند، از رسالت خود فاصله گرفته است.

آیت‌الله دژکام همچنین بر ضرورت تقویت نظارت بر عملکرد مدیران و ایجاد سازوکارهای کارشناسی برای پیگیری مطالبات مردم تأکید کرد و گفت: باید با هم‌افزایی و ارائه راهکارهای علمی و عملی، مشکلات مردم را کاهش داد و آنان را به صبر و همراهی دعوت کرد تا از خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.