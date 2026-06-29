باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - حسین عباس‌نژاد مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از امضای قرارداد مهم سرمایه‌گذاری خارجی در بندر شهید رجایی خبر داد و گفت: این پروژه با هدف ایجاد یک مرکز لجستیکی و تقویت نقش ایران در کریدورهای ترانزیتی منطقه، به‌ویژه کریدور شمال–جنوب اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت کریدور شمال–جنوب اظهار کرد: این کریدور یکی از مهم‌ترین مسیرهای ترانزیتی منطقه است که کشورهای حوزه CIS و کشورهایی مانند قزاقستان را به خلیج فارس، دریای عمان و آب‌های آزاد متصل می‌کند.

وی افزود: در قالب این قرارداد، قزاقستان در بندر شهید رجایی یک مرکز لجستیکی ایجاد خواهد کرد که شامل فعالیت‌های مرتبط با کالاهای فله و کانتینری است و زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای شکل‌گیری یک زنجیره لجستیکی میان مراکز قزاقستان و بندر شهید رجایی فراهم می‌شود.

عباس‌نژاد ادامه داد: این اقدام می‌تواند به فعال‌تر شدن کریدور شمال–جنوب و افزایش رونق ترانزیت کالا از مسیر جمهوری اسلامی ایران کمک کند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به اهمیت این قرارداد در راستای اهداف برنامه هفتم‌گفت: توسعه ترانزیت، افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی کالا و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی از جمله محورهای مهم برنامه هفتم کشور است که این پروژه در هر سه حوزه نقش‌آفرین خواهد بود.

وی تصریح کرد: در مرحله نخست، پیش‌بینی شده سالانه یک‌ونیم میلیون تن کالای ترانزیتی در این مرکز لجستیکی جابه‌جا شود که این موضوع می‌تواند به توسعه کریدورهای شمال–جنوب و افزایش سهم ایران در حمل‌ونقل منطقه‌ای کمک کند.