باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - قیمت نفت در پی جدیدترین دور از تشدید تنشها بین ایالات متحده و ایران افزایش یافت. نفت برنت، شاخص اصلی بینالمللی، روز دوشنبه حدود ۰.۹ درصد افزایش یافت، زیرا حملات متقابل آمریکا و ایران در آخر هفته، تردیدها را در مورد بازگشت به کشتیرانی عادی در تنگه هرمز افزایش داد.
قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه اوت در ساعت ۰۳:۳۰ به وقت گرینویچ، ۷۳.۲۱ دلار در هر بشکه بود که ۱۲۷ سنت بیشتر از روز قبل از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه است. تحلیلگران بازار میگویند بازگشت جزئی قیمت نفت صبح دوشنبه نشاندهنده بازاری است که شاید بیش از حد بر اساس خوشبینی به آتشبس حرکت کرده بود. حمله روز پنجشنبه به یک کشتی تجاری یک هشدار واقعی بود و تبادلات آخر هفته این واقعیت را تشدید کرده است.
بازارهای سهام آسیا روز دوشنبه با عملکردی مختلط همراه بودند. سهام ژاپن و کره جنوبی با کاهش و سهام هنگکنگ و تایپه با افزایش مواجه شدند. سهام مرتبط با هوش مصنوعی در ژاپن و کره جنوبی بیشترین کاهش را تجربه کردند.
فلزات گرانبها روز دوشنبه پس از یک آخر هفته پر از درگیریها در خاورمیانه کاهش یافتند. نقره ۲.۰۸ درصد کاهش یافت و به ۵۷.۷۷ دلار در هر اونس رسید و طلا نیز ۱.۰۴ درصد کاهش یافت و به ۴۰۳۸.۱۱ دلار در هر اونس رسید. پلاتین ۲.۲۰ درصد کاهش یافت و پالادیم نیز بدون تغییر ماند.
منبع: رویترز