سازمان هواشناسی نسبت ضمن اشاره به تشدید بارش در هشت استان نسبت به وقوع رگبار و رعد و برق در ۲۰ استان هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی‌رنگ از تشدید فعالیت سامانه بارشی خبر داد. براساس این هشدار وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در مناطق مستعد تگرگ و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

حاکمیت این شرایط جوی روز سه‌شنبه (۹ تیر) در ارتفاعات استان‌های مازندران، سمنان و شمال شرق تهران و چهارشنبه (۱۰ تیر) در ارتفاعات و دامنه نیمه شرقی آذربایجان شرقی، مرکز و جنوب اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، تهران، سمنان و گلستان مورد انتظار است.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محور‌های مواصلاتی، کاهش شعاع دید، تگرگ، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال رانش زمین، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی اشاره کرد.

سازمان هواشناسی در این شرایط خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفر‌های غیر ضروری، خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی، کوه‌نوردی و جابجایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال ها، در محور‌های مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی را توصیه می‌کند.

همچنین سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ از فعالیت سامانه بارشی خبر داد. بر این اساس وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

حاکمیت این شرایط جوی روز دوشنبه (۸ تیر) در جنوب و مرکز اردبیل، شمال و شرق آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، دامنه و ارتفاعات گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات استان‌های سمنان و تهران، جنوب سیستان و بلوچستان، شمال و شرق هرمزگان و ارتفاعات کرمان و روز سه شنبه (۹ تیر) در اردبیل، شمال و شرق آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، دامنه و ارتفاعات گلستان، ارتفاعات قزوین، البرز، قم، تهران، سمنان، جنوب و شرق خراسان شمالی، خراسان رضوی، جنوب سیستان و بلوچستان، شمال و شرق هرمزگان و جنوب کرمان به چشم می‌خورد.

حاکمیت این وضعیت آب و هوایی روز چهارشنبه (۱۰ تیر) در اردبیل، آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، شمال اصفهان، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شمال و شرق هرمزگان، پنج شنبه (۱۱ تیر) در ارتفاعات مازندران، شمال خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، جنوب و شرق کرمان، شمال و شرق هرمزگان و جمعه (۱۲ تیر) در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، مازندران، ارتفاعات در استان‌های تهران و سمنان، شمال خراسان رضوی، جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان پیش‌بینی می‌شود.

احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب گرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان آب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی از اثرات این مخاطره جوی است.

سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفر‌های برون شهری، احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی، احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم پاشی باغات، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی نیرو‌های امدادی و شهرداری‌ها توصیه می‌کند.

به گزارش ایسنا، در هشدار نارنجی‌رنگ سازمان هواشناسی پیش‌بینی می‌شود که پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت‌های احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود. هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، رگبار ، رعد و برق
خبرهای مرتبط
خیزش گردوخاک در شمال شرق کشور طی ۵ روز آینده
بارش پراکنده باران در برخی از نواحی شمال کشور
۵ استان در نوار شمالی کشور بارانی شد
بارش باران و رگبار و رعدوبرق در نواحی غرب کشور طی دو روز آینده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ثبت‌نام زائران اربعین کلید خورد؛ بیمه ۲۰۰ هزار تومانی از درب منزل تا بازگشت
کمبودی در عرضه کالا‌های اساسی نداریم/ بازار اقلام اساسی در ثبات به سر می‌برد
کامیون‌های ایران در مرز بازرگان ۱۰ تا ۲۰ روز معطل می‌شوند + فیلم
آیا انحصارگرایی بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد کشور است؟ + فیلم
۹۹ درصد برنامه کشت گندم محقق شد/امسال در تولید گندم خودکفا هستیم
تحلیل تکنیکال جریان‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال
طرح جدید صنعت برق برای زمستان؛ جهش ۱۰ درصدی مخازن ذخایر سوخت گازوئیل نیروگاه‌ها
زیرساخت‌های شبکه برق تهران برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید (ره) آماده شد
ذخایر نهاده دامی مطلوب است/ نگرانی بابت تامین نهاده دامی برطرف شد
تکلیف شرکت‌ها برای مشارکت بخش خصوصی و برنامه یک میلیون متر حفاری
آخرین اخبار
پتانسیل صادرات سالانه ۳۰۰ هزار تن مرغ وجود دارد
وزیر جهاد کشاورزی: امنیت غذایی با تکیه بر دانش و فناوری محقق می‌شود
توزیع دام به وفور در حال عرضه است
تحلیل تکنیکال جریان‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال
مجوزهای فروش مصنوعات طلا بازگشایی شد
کاهش زمان ترانزیت کالا به کمتر از دو ساعت
تکلیف شرکت‌ها برای مشارکت بخش خصوصی و برنامه یک میلیون متر حفاری
تمهیدات شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
زیرساخت‌های شبکه برق تهران برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید (ره) آماده شد
طرح جدید صنعت برق برای زمستان؛ جهش ۱۰ درصدی مخازن ذخایر سوخت گازوئیل نیروگاه‌ها
ذخایر نهاده دامی مطلوب است/ نگرانی بابت تامین نهاده دامی برطرف شد
۹۹ درصد برنامه کشت گندم محقق شد/امسال در تولید گندم خودکفا هستیم
آیا انحصارگرایی بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد کشور است؟ + فیلم
کمبودی در عرضه کالا‌های اساسی نداریم/ بازار اقلام اساسی در ثبات به سر می‌برد
ثبت‌نام زائران اربعین کلید خورد؛ بیمه ۲۰۰ هزار تومانی از درب منزل تا بازگشت
کامیون‌های ایران در مرز بازرگان ۱۰ تا ۲۰ روز معطل می‌شوند + فیلم
افزایش استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها به ۴۲ درصد رسید/ کارت اضطراری برای خودروهای فاقد سهمیه است
تمهیدات شبکه بانکی برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
خیزش گردوخاک در شمال شرق کشور طی ۵ روز آینده
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور/ تردد روان در محورهای شمالی
جایگزینی مقررات فنی به جای استاندارد‌های اجباری
شناسنامه دار شدن محصولات زراعی در حال اجراست
توسعه صادرات در گرو تغییر پارادایم تولید
تصمیم راهبردی برای تأمین برق پایدار صنایع انرژی‌بر؛ عرضه اختصاصی برق پتروشیمی‌ها از مرداد
قراردادهای اجاره تا پایان سال با سقف ۲۵ درصد تمدید می‌شوند + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۸ تیر
نماینده ایران در رویداد جهانی اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد مشخص شد
اجرای رویه جدید صادرات تقطیری حاصل از روغن کارکرده
جزئیات پیش فروش بلیت اتوبوس‌های برون شهری اعلام شد +فیلم
مرحله سوم ثبت‌نام مسکن استیجاری زوج‌های جوان/ فراخوان متقاضیان گلستان، ایلام و کرمانشاه