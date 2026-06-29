سازمان هواشناسی نسبت ضمن اشاره به تشدید بارش در هشت استان نسبت به وقوع رگبار و رعد و برق در ۲۰ استان هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجیرنگ از تشدید فعالیت سامانه بارشی خبر داد. براساس این هشدار وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در مناطق مستعد تگرگ و کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
حاکمیت این شرایط جوی روز سهشنبه (۹ تیر) در ارتفاعات استانهای مازندران، سمنان و شمال شرق تهران و چهارشنبه (۱۰ تیر) در ارتفاعات و دامنه نیمه شرقی آذربایجان شرقی، مرکز و جنوب اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، تهران، سمنان و گلستان مورد انتظار است.
از اثرات این مخاطره جوی میتوان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، تگرگ، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال رانش زمین، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ از ارتفاعات و خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی اشاره کرد.
سازمان هواشناسی در این شرایط خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، خودداری از فعالیتهای طبیعتگردی، کوهنوردی و جابجایی عشایر، احتیاط در فعالیتهای عمرانی، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پلها و کانال ها، در محورهای مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداریها برای پاکسازی کانالها و تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در اطراف ساختمانهای نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی را توصیه میکند.
همچنین سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ از فعالیت سامانه بارشی خبر داد. بر این اساس وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیشبینی میشود.
حاکمیت این شرایط جوی روز دوشنبه (۸ تیر) در جنوب و مرکز اردبیل، شمال و شرق آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، دامنه و ارتفاعات گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات استانهای سمنان و تهران، جنوب سیستان و بلوچستان، شمال و شرق هرمزگان و ارتفاعات کرمان و روز سه شنبه (۹ تیر) در اردبیل، شمال و شرق آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، دامنه و ارتفاعات گلستان، ارتفاعات قزوین، البرز، قم، تهران، سمنان، جنوب و شرق خراسان شمالی، خراسان رضوی، جنوب سیستان و بلوچستان، شمال و شرق هرمزگان و جنوب کرمان به چشم میخورد.
حاکمیت این وضعیت آب و هوایی روز چهارشنبه (۱۰ تیر) در اردبیل، آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، شمال اصفهان، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شمال و شرق هرمزگان، پنج شنبه (۱۱ تیر) در ارتفاعات مازندران، شمال خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، جنوب و شرق کرمان، شمال و شرق هرمزگان و جمعه (۱۲ تیر) در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، مازندران، ارتفاعات در استانهای تهران و سمنان، شمال خراسان رضوی، جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان پیشبینی میشود.
احتمال بالا آمدن آب رودخانهها و آب گرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان آب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی از اثرات این مخاطره جوی است.
سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، احتیاط در سفرهای برون شهری، احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی، احتیاط در فعالیتهای کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم پاشی باغات، احتیاط در فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعتگردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداریها توصیه میکند.
به گزارش ایسنا، در هشدار نارنجیرنگ سازمان هواشناسی پیشبینی میشود که پدیدهای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارتهای احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای آمادهباش دستگاههای مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر میشود. هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیدهای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.