باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، در جلسه کابینه هشدار داد که این رژیم تروریستی سخنرانی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، را «بسیار جدی» می‌گیرد و اشاره کرد که این موضوع را به اطلاع آمریکا خواهد رساند.

این خبر توسط رسانه‌های صهیونیستی گزارش شده و دفتر نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل نیز آن را در گفت‌و‌گو با روزنامه تایمز اسرائیل تایید کرده است.

به نقل از نتانیاهو در این جلسه آمده است: «به ندرت روزی می‌گذرد که اردوغان خواستار نابودی اسرائیل نشود. ما این سخنان را بسیار جدی می‌گیریم، زیرا اگر یک درس از تاریخ مردم خود آموخته باشیم، این است که وقتی کسی می‌گوید قصد نابودی شما را دارد، باید سخنان او را بسیار جدی بگیرید.»

او روز یکشنبه خطاب به اعضای کابینه افزود: «ما توجه دوستان آمریکایی خود را نیز به این اظهارات جلب خواهیم کرد؛ ما آنها را نادیده نمی‌گیریم.»

شایان ذکر است رجب طیب اردوغان و دیگر مقامات ارشد این کشور اخیرا تهدید‌های لفظی خود علیه رژیم تروریستی اسرائیل را تشدید کرده‌اند، به طوری که وزیر کشور ترکیه اوایل این ماه خواستار «آزادسازی» قدس اشغالی شد.

منبع: اسپوتنیک