باشگاه خبرنگاران جوان - اوایل تیر سال گذشته دو مرد در یکی از خیابانهای شمال تهران درگیر شدند. یکی از آنها مرد موتورسواری بود که با مردی میانسال و ورزشکار درگیر شده و با چاقو ضربهای به قفسه سینه وی زد و متواری شد.
بازگشت از مرگ
مرد میانسال با کمک رهگذران به بیمارستان منتقل شد و با اینکه در یک قدمی مرگ بود، اما با کمک کادر درمان از مرگ نجات یافت. وی در تحقیقات گفت: «در خیابان مشغول صحبت با تلفن همراهم بودم که مرد موتورسواری به سمتم آمد تا گوشی تلفن همراهم را سرقت کند. چون ورزشکار هستم با او درگیر شده و مقاومت کردم، اما او با چاقو مرا زد. در حین درگیری با سارق موتورسوار، موفق شدم ماسکی را که به صورت داشت بردارم و چهرهاش را تا حدودی به یاد دارم.»
با کمک مرد ورزشکار و شاهدان ماجرا و دوربینهای مداربسته اطراف محل حادثه، تصویر متهم به دست آمد و زمانی که با تصاویر آلبوم متهمان سابقهدار اداره آگاهی تطبیق داده شد، مشخص شد او مهدی معروف به تکرو است و سوابق متعددی از سرقت در پرونده خود دارد.
دستگیری سر بزنگاه
با گذشت یک سال از این ماجرا مأموران پلیس هنگام گشت متوجه مرد جوانی شدند که با فریاد از آنها میخواست سارق گوشیقاپ را دستگیر کنند. بدین ترتیب تعقیب و گریز آغاز شد و متهم تکرو دستگیر شد. سارق خودش را شایان معرفی کرد و مدعی شد بهتازگی دست به سرقت زده است. اما زمانی که از او انگشتنگاری شد هویت واقعی وی شناسایی و مشخص شد او همان مهدی تکرو سارق سابقهدار است که پلیس یک سال قبل به خاطر پرونده مرد ورزشکار در تعقیب او بوده است.
مهدی که دستش رو شده بود به ناچار به گوشیقاپیهای سریالیاش اعتراف کرد و گفت: «بعد از آن سرقت فکر میکردم مالباخته را کشتهام و قاتلم، بنابراین از ترس خودم را به تیغ جراحی سپردم و با چند عمل تغییر قیافه دادم تا شناسایی نشوم.»
وی ادامه داد: «با اینکه بازداشت شدهام، اما خیلی خوشحالم. در این یک سال روزهای سختی را گذراندم و عذاب وجدان داشتم، اما حالا خیالم راحت شد که قاتل نیستم.»