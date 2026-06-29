باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست «سلسله مباحث الهیات راهبردی و الهیات خونخواهی» گفت: به اعتقاد ما شهادت امام مسلمین هم ساحت حق‌الهی دارد، هم ساحت حق‌الناسی. حق‌الناسی از این باب است که هم ظلم فردی و خانوادگی رخ داده، هم ظلم اجتماعی و تمدنی. به اعتقاد بنده این ظلم عفوپذیر نیست؛ یعنی مجازات قاتل امام مسلمین غیر قابل گذشت است. این ادعای حِکمی و حُکمی ماست.

حجت‌الاسلام خسروپناه ادامه داد: از آنجایی که ولی مسلمین به قتل رسیده، طبق ادله ولایت، این حکم قصاص در فقه فردی که اگر خانواده گذشت کردند، از قاتل امام مسلمین نمی‌توان گذشت کرد، در اینجا قابلیت استفاده دارد. بنابراین، گذشت از خونِ امام مسلمین دست خانواده ایشان نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه شک نکنید ۷۰ درصد پیروزی‌های اخیر بخاطر دعای مومنین و استغاثه‌هاست، توضیح داد: قطعاً دعا‌ها تاثیرگذار است. به پایمردی و از خود گذشتگی رزمندگان پای لانچر نگاه کنید، تمام آنها حاصل ایمان و دعایی است که همین رزمندگان داشته‌اند.