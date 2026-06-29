سرپرست سازمان تیم‌های ملی کاراته، اسامی ملی‌پوشان اعزامی در دو بخش مردان و زنان برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مازیار فریدخمامی با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از حضور تیم ملی کاراته در رقابت‌های قهرمانی آسیا و برگزاری مسابقه انتخابی وزن ۸۴+ کیلوگرم مردان، با پیشنهاد کادر و مدیرفنی و تأیید سازمان تیم‌های ملی، مقرر شد ایران با سه نماینده در بخش مردان و پنج ملی‌پوش در بخش کاتا و کومیته بانوان در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور یابد.

وی افزود: در بخش مردان، مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم، علی‌اصغر آسیابری در وزن ۸۴- کیلوگرم و محمود نعمتی در وزن ۸۴+ کیلوگرم به این رقابت‌ها اعزام خواهند شد.

فریدخمامی ادامه داد: در بخش بانوان نیز فاطمه‌زهرا سعیدآبادی در وزن ۵۵- کیلوگرم، آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۸- کیلوگرم، فاطمه صادقی در کاتای انفرادی و در کاتای تیمی نیز فاطمه صادقی، زینب‌السادات حسینی و سپیده امینی ترکیب تیم اعزامی ایران را تشکیل خواهند داد.

سرپرست سازمان تیم‌های ملی درباره برنامه آماده‌سازی ملی‌پوشان نیز گفت: هفته آینده و پس از برگزاری مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب، اردو‌های آماده‌سازی تیم ملی آغاز خواهد شد و تا زمان اعزام به بازی‌های آسیایی، حدود پنج مرحله اردوی آماده‌سازی برای ملی‌پوشان در نظر گرفته شده است.

برچسب ها: کارته ، ناگویا
خبرهای مرتبط
رقابت ۳۱ ورزشکار در انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
اعزام تیم ملی کاراته به مسابقات جهانی مصر
هروی: شک نکنید که ما پیروز میدان خواهیم بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جام جهانی ۲۰۲۶؛ آلمان حذف، پاراگوئه تعطیل شد
هلند ۱ (۲) - (۳) ۱ مراکش/ شیر‌های اطلس، لاله‌های نارنجی را پرپر کردند + فیلم
فاجعه تاریخی برای فوتبال آسیا در جام جهانی
دیدگاه کارشناس فوتبال درباره عملکرد تیم ملی در جام جهانی
آلمان ۱ (۳) - (۴) ۱ پاراگوئه/ پاراگوئه اولین شگفتی جام را رقم زد + فیلم
رئیس‌جمهور مکزیک: استقبال از تیم ملی ایران، اقدامی مردمی و فراتر از سیاست بود
دوئل ساحل عاج و نروژ در دالاس
پیام سفیر ایران و بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال پس از اقامت ۲۴ روزه در تیخوانا
پیام معاون اول رئیس جمهور پس از صعود تیم فوتبال چادر ملو به آسیا
سرمربی آلمان برکنار می‌شود؟
آخرین اخبار
قول دروازه‌بان استقلال به بختیاری زاده
عملکرد نوسانی ایران در لیگ والیبال ملت‌ها
اقدام فدراسیون تنیس روی میز برای مراسم وداع با قائد شهید امت
کاپیتان قراردادش را با استقلال تمدید می‌کند
گزینه اصلی هدایت آلمان: باید دوباره از تیم زیر ۱۰ سال شروع کنیم
تمرینات تیم ملی جوانان در اصفهان با تمرکز بر بدنسازی
سرمربی آلمان برکنار می‌شود؟
برنامه شمسایی برای حفظ تاج و تخت فوتسال آسیا
پیام سفیر ایران و بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال پس از اقامت ۲۴ روزه در تیخوانا
پیام معاون اول رئیس جمهور پس از صعود تیم فوتبال چادر ملو به آسیا
جام جهانی ۲۰۲۶؛ آلمان حذف، پاراگوئه تعطیل شد
رئیس‌جمهور مکزیک: استقبال از تیم ملی ایران، اقدامی مردمی و فراتر از سیاست بود
هلند ۱ (۲) - (۳) ۱ مراکش/ شیر‌های اطلس، لاله‌های نارنجی را پرپر کردند + فیلم
آلمان ۱ (۳) - (۴) ۱ پاراگوئه/ پاراگوئه اولین شگفتی جام را رقم زد + فیلم
دوئل ساحل عاج و نروژ در دالاس
فاجعه تاریخی برای فوتبال آسیا در جام جهانی
دیدگاه کارشناس فوتبال درباره عملکرد تیم ملی در جام جهانی
ترکیب تیم ملی تنیس روی میز بانوان برای آسیا و ناگویا اعلام شد
برزیل ۲ - ۱ ژاپن/ سلسائو از دام سامورایی‌ها گریخت + فیلم
چادرملو با شکست گل‌گهر نماینده ایران شد
آلمان - پاراگوئه؛ نبرد حساس برای صعود به مرحله بعد
مظفر: نباید فراموش کنیم که فوتسال بانوان یک رشته نوپاست
تاج: تیم ملی فوتبال تا لحظه آخر جنگید
اردوی خارجی در برنامه استقلال
بودجه مناسب استقلال برای خرید بازیکن/ مخالفت مدیران با قرارداد‌های نجومی
شرط بازیکن استقلال برای حضور در تمرینات
اعلام اسامی ملی‌پوشان اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا
سعید عزت اللهی در میان ۱۰ مهره دفاعی برتر جام جهانی
آخرین وضعیت نیمار برای بازی مقابل ژاپن
استقرار جام قهرمانی هندبال استقلال کازرون در ویترین باشگاه