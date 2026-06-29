باشگاه خبرنگاران جوان - مازیار فریدخمامی با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از حضور تیم ملی کاراته در رقابت‌های قهرمانی آسیا و برگزاری مسابقه انتخابی وزن ۸۴+ کیلوگرم مردان، با پیشنهاد کادر و مدیرفنی و تأیید سازمان تیم‌های ملی، مقرر شد ایران با سه نماینده در بخش مردان و پنج ملی‌پوش در بخش کاتا و کومیته بانوان در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور یابد.

وی افزود: در بخش مردان، مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم، علی‌اصغر آسیابری در وزن ۸۴- کیلوگرم و محمود نعمتی در وزن ۸۴+ کیلوگرم به این رقابت‌ها اعزام خواهند شد.

فریدخمامی ادامه داد: در بخش بانوان نیز فاطمه‌زهرا سعیدآبادی در وزن ۵۵- کیلوگرم، آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۸- کیلوگرم، فاطمه صادقی در کاتای انفرادی و در کاتای تیمی نیز فاطمه صادقی، زینب‌السادات حسینی و سپیده امینی ترکیب تیم اعزامی ایران را تشکیل خواهند داد.

سرپرست سازمان تیم‌های ملی درباره برنامه آماده‌سازی ملی‌پوشان نیز گفت: هفته آینده و پس از برگزاری مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب، اردو‌های آماده‌سازی تیم ملی آغاز خواهد شد و تا زمان اعزام به بازی‌های آسیایی، حدود پنج مرحله اردوی آماده‌سازی برای ملی‌پوشان در نظر گرفته شده است.