تیم جراحی دانشگاه علوم پزشکی بابل موفق به خارج کردن یک توده ۴ کیلویی مشکوک به سارکوم رحمی از شکم یک بانوی ۴۶ ساله در بیمارستان روحانی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - دکتر آرزو عبدالله‌پور جراح و متخصص زنان و زایمان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: بیمار، خانم ۴۶ ساله‌ای بود که با شکایت خونریزی‌های غیرطبیعی واژینال و سابقه فیبروم‌های رحمی به مرکز درمانی مراجعه کرده بود.

او افزود: با توجه به افزایش اندازه توده‌های رحمی، بیمار تحت عمل جراحی از طریق شکم قرار گرفت که در جریان آن، تیم جراحی با یک توده بزرگ حدود ۳۰ سانتی‌متری و با وزن تقریبی ۴ کیلوگرم مواجه شد که از نظر ظاهری مشکوک به سارکوم رحمی بود.

دکتر عبدالله‌پور ادامه داد: این توده به طور کامل خارج و برای بررسی آسیب‌شناسی (پاتولوژی) ارسال شد تا ماهیت دقیق آن مشخص شود. همچنین به دلیل شرایط بیمار، عمل هیسترکتومی (برداشتن رحم) نیز انجام شد.

او با اشاره به اینکه فیبروم‌های رحمی از شایع‌ترین توده‌های خوش‌خیم رحم هستند، گفت: در برخی موارد نادر، احتمال وجود توده‌های بدخیم مانند سارکوم رحمی نیز مطرح است و تشخیص قطعی تنها با بررسی پاتولوژی امکان‌پذیر خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام بیماری‌های زنان، افزود: خونریزی‌های غیرطبیعی، افزایش حجم شکم و رشد سریع توده‌های رحمی باید جدی گرفته شوند و بانوان با انجام معاینات دوره‌ای و مراجعه به‌موقع، از پیشرفت بیماری جلوگیری کنند.

او همچنین اضافه‌وزن، مصرف سیگار، مصرف الکل و استفاده خودسرانه از دارو‌های هورمونی را از عوامل مؤثر در افزایش خطر بروز یا رشد توده‌های رحمی دانست و بر اصلاح سبک زندگی برای حفظ سلامت بانوان تأکید کرد.

دکتر عبدالله‌پور در پایان گفت: از خانم دکتر عابدینی، انکولوژیست محترم زنان، که به‌دلیل شک به بدخیمی توده در جراحی حضور یافتند و همچنین از عوامل پرتلاش اتاق عمل بیمارستان روحانی که در انجام موفق این عمل نقش مؤثری داشتند، صمیمانه قدردانی و تشکر می‌کنم.

منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل

برچسب ها: توده شکمی ، علوم پزشکی بابل
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