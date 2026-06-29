معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: فهم صحیح و عمیق واقعه عاشورا بدون شناخت نقش روشنگرانه و تاریخی حضرت زینب (س) ممکن نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم باشکوه «رهروان زینبی» امروز با حضور جمعی از فرهیختگان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در فضای معنوی آستان مقدس شیخ صدوق برگزار شد.

مراسم با قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد و در ادامه، فضای محفل با شعرخوانی حماسی و معرفتی فریبا عباسی رنگ و بویی زینبی به خود گرفت.

در بخشی از این مراسم، حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به وقایع پس از عاشورا اظهار داشت: شناخت عمومی از شخصیت حضرت زینب (س) غالباً به صبر و تحمل مصائب کربلا محدود شده است، در حالی که ابعاد شخصیتی و معرفتی آن حضرت بسیار فراتر از این تصویر رایج است.

وی تأکید کرد: نگاه حضرت زینب (س) به حادثه عاشورا نگاهی الهی و مبتنی بر حقیقت بود؛ نگاهی که توانست پیام قیام امام حسین (ع) را از محدوده جغرافیایی کربلا فراتر ببرد و آن را در تاریخ ماندگار سازد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف افزود: اگر خطبه‌ها و روشنگری‌های حضرت زینب (س) در کوفه و شام نبود، امکان تحریف یا فراموشی پیام عاشورا وجود داشت و این مجاهدت تبیینی، بخش جدایی‌ناپذیر از نهضت حسینی است.

حجت الاسلام عادل همچنین بر ضرورت بازخوانی معارف عاشورا برای نسل امروز تأکید کرد و گفت: انتقال صحیح این مفاهیم نیازمند شناخت دقیق نقش حضرت زینب (س) در صیانت از حقیقت قیام است.

در بخشی از این مراسم، فریبا علاسوند، پژوهشگر و از اساتید حوزه علمیه با موضوع «نهضت معارفی زینب کبری (س)» به سخنرانی پرداخت و در آغاز سخنان خود با گرامی‌داشت یاد شهدا و قدردانی از حضور خانواده‌های آنان گفت: سرداران و سربازان و مردم، در این مسیر یعنی مسیر عزت ایران اسلامی و مکتب شیعه به شهادت رسیدند و جانفشانی کردند. بسیار مفتخر شدیم که این مجلس به حضور خانواده‌های محترم شهدا مزین شده است و به سهم خودم قدم‌های خانواده‌های معظم شهدا را در این محفل گرامی می‌دارم.

علاسوند در ادامه به تبیین ابعاد معرفتی شخصیت حضرت زینب (س) پرداخت و با بیان اینکه شناخت عمومی از حضرت زینب (س) محدود است، افزود: متأسفانه درباره عظمت حضرت زینب سلام‌الله‌علی‌ها اطلاعاتی که در ذهن و دل مردم به‌صورت گسترده رایج باشد، چندان وجود ندارد. بیشتر دانشی که مردم درباره آن حضرت دارند، این است که بانویی بودند که در کوره حوادث قرار گرفتند و با صبر فوق‌العاده بار سنگین مصائب را از کربلا تا شام و سپس مدینه به دوش کشیدند.

او ادامه داد: آنچه معمولاً درباره حضرت زینب (س) مطرح می‌شود، مسیر رنج‌ها و مصیبت‌هاست، در حالی که شخصیت و جایگاه ایشان بسیار فراتر از این تصویر محدود است.

علاسوند همچنین با اشاره به کمبود ثبت تاریخی درباره زندگی حضرت زینب (س) گفت: بسیاری از ابعاد زندگی آن حضرت در منابع تاریخی انعکاس نیافته، با این حال همین مقدار موجود نیز سرشار از درس‌ها و معارف بزرگ است.

در بخش پایانی این مراسم، از خانواده‌های شهدای جنگ اخیر تجلیل به عمل آمد. در این آیین با اهدای لوح سپاس از صبر و ایثار این خانواده‌ها قدردانی شد و حاضران با ذکر صلوات و قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.

مراسم در فضایی معنوی و با تأکید بر تداوم راه شهدا و پاسداری از فرهنگ ایثار و مقاومت به پایان رسید.