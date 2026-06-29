معاون وزیر نفت از استقرار ۱۷ هزار ناوگان برای تضمین پایداری سوخت‌رسانی در کشور خبر داد و گفت: ۶۰ سوخت‌رسان سیار برای تقویت تامین سوخت در نقاط کانونی جمعیتی مستقر شده است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد صادق عظیمی فر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از برنامه‌ریزی برای تقویت روند سوخت‌رسانی در سراسر کشور خبر داد و گفت: ۱۷ هزار ناوگان حمل سوخت در کشور برای انتقال پایدار فرآورده‌های نفتی به نقاط کانونی جمعیتی متمرکز شده‌اند.

عظیمی‌فربا اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش پایداری در تامین سوخت اظهار کرد: در کنار استفاده از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل سوخت، مجاری عرضه سوخت نیز توسعه و متنوع‌سازی شده‌اند تا فرآیند تامین سوخت با اختلال مواجه نشود.

وی افزود: در همین راستا، سوخت‌رسان‌های سیار نیز در کنار جایگاه‌های موجود مستقر شده‌اند که تاکنون خرید و تجهیز ۶۰ دستگاه از این واحدها انجام شده است تا بتوانند به شکل پایدار در تامین سوخت مورد نیاز مردم نقش‌آفرینی کنند.

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برچسب ها: نفت ، سوخت
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