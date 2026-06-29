مدیرکل رسانه الحشد الشعبی اعلام کرد مراسم تشییع رهبر شهید در عراق به درخواست دولت این کشور برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مهند العقابی، مدیر کل رسانه در الحشد الشعبی، اعلام کرد که مراسم تشییع حضرت آیت‌الله العظمی شهید علی خامنه‌ای، رهبر فقید ایران، در عراق به درخواست دولت این کشود و با مشارکت نهاد‌های دولتی برگزار شد.

العقابی طی سخنرانی خود در جلسه هماهنگی نیرو‌های الحشد الشعبی گفت که این مراسم، رسمی و با مشارکت نهاد‌های دولتی مربوطه خواهد بود.

شایان ذکر است سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان که روز گذشته به عراق سفر کرد، با احسان العوادی رئیس دفتر نخست وزیر عراق و مسئول کمیته تشییع رهبر شهید ایران در این کسور دیدار و گفت‌وگو کرد.

العوادی در این دیدار برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید این کشور در عراق و عتبات را افتخار تاریخی برای ملت عراق دانست و تاکید کرد که دولت و ملت عراق از هیچ کوششی برای برگزاری باشکوه مراسم دریغ نخواهند کرد.

منبع: شفق نیوز

برچسب ها: مراسم بدرقه ، تشییع شهید ، رهبر انقلاب
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