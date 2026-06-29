باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد علیزاده رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای فارس اظهار کرد: با توجه به بررسی و تحلیل آخرین خروجی الگو‌های پیش بینی وضع هوا، آسمان استان صاف گاهی با افزایش سرعت وزش باد به ویژه در مناطق شرقی و جنوبی پیش بینی می‌شود.

او ادامه داد: طی امروز و فردا در مناطق شرقی استان، کمی افزایش ابر با احتمال رعد و برق در برخی نقاط وجود دارد.

رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای فارس تصریح کرد: از نظر تغییرات دما چند روز آینده به تدریج افزایش دما در استان وجود دارد.

محسن علیمردانی رئیس اداره شبکه دیدبانی ایستگاه‌های استان فارس نیز بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، دشت نمدان با ۹ درجه سانتیگراد سردترین ایستگاه و دژگاه دهرم با ۴۶ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه فارس بوده‌اند.