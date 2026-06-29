باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در جلسه ستاد توسعه علوم و فناوری افتا با اشاره به توصیه‌های مکرر رهبر شهید انقلاب طی دو دهه گذشته برای توسعه علم و فناوری، اظهار کرد: دستیابی به جایگاه نخست منطقه در این حوزه در سند چشم‌انداز توسعه پیش‌بینی شد و اگرچه موفقیت‌هایی به دست آمده، اما هنوز همه اهداف محقق نشده است.

وی افزود: توسعه فناوری‌های نوین در بخش‌های دولتی و خصوصی، به‌ویژه در دو سال گذشته، با هدف تحقق سند چشم‌انداز و دستیابی به جایگاه نخست منطقه و جایگاه تأثیرگذار جهانی در حوزه علم و فناوری در اولویت قرار گرفته است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به پیشرفت‌های کشور از زمان جنگ ۱۲ روزه تاکنون گفت: این موفقیت‌ها حاصل تلاش نخبگان و دانشمندان جوان، عالم و باانگیزه کشور است.

عارف با بیان اینکه رژیم غاصب صهیونیستی «نطفه‌ای نامشروع» در منطقه است، تأکید کرد: این وضعیت با توافق یا آتش‌بس پایان نمی‌یابد و در کنار تلاش‌های دیپلماتیک، باید مسیر پیشرفت در علم و فناوری برای ارتقای توان دفاعی با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید دوباره بر ضرورت مصونیت کامل در امنیت سایبری گفت: اقدامات جدی در این حوزه باید دنبال شود. موضع ایران در امنیت سایبری دفاعی است، اما باید آمادگی تهاجم به دشمن نیز وجود داشته باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، این مراسم را به دلیل جایگاه ایشان در میان مسلمانان و آزادگان جهان، از مهم‌ترین رویداد‌های قرن بیست‌ویکم دانست و گفت: با وجود درخواست‌های متعدد برای میزبانی، مقرر شد این مراسم در ایران و عراق برگزار و همزمان در دیگر کشور‌ها نیز مراسم‌هایی برپا شود.

وی افزود: تمهیدات برگزاری این مراسم با محوریت مردم و هماهنگی نهاد‌های حکومتی در حال اجراست و شعار «هر خانه یک موکب» محقق شده است.

در این جلسه همچنین برنامه اقدام پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در حوزه افتا بررسی و مقرر شد پس از اعمال اصلاحات، ظرف دو هفته برای اجرا ابلاغ شود. همچنین گزارش پیشرفت برنامه‌های وزارت علوم و راهبرد‌های تولید و به‌کارگیری محصولات امنیتی با رمزنگاری پساکوانتومی ارائه شد.

تأکید عارف بر بازسازی شرکت‌های دانش‌بنیان

در جلسه ستاد بازسازی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، گزارش خسارات حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اماکن ورزشی و شرکت‌های دانش‌بنیان و راهکار‌های تأمین منابع مالی بازسازی بررسی شد.

عارف با تأکید بر اهمیت ورزش، بازسازی ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی را در اولویت بازسازی اماکن ورزشی دانست.

وی همچنین با اشاره به راهبرد دولت چهاردهم در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: دولت تمام عزم خود را برای بازسازی و نوسازی این شرکت‌ها به کار گرفته است، زیرا نقش مهمی در توسعه علم و فناوری‌های نوین دارند.