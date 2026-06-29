۶ کامیون حامل چوب آلات غیرمجاز در شهرستان‌های مازندران توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - در راستای حفاظت از پهنه‌های جنگلی استان مازندران و مقابله با بهره‌برداری غیرقانونی، نیرو‌های منابع طبیعی در جریان پایش‌های میدانی در مناطق حساس در ۴۸ ساعت گذشته موفق به توقیف ۶ دستگاه کامیون شدند.

این عملیات که در محدوده شهرستان‌های آمل ساری بابل و قائمشهر انجام شد، منجر به کشف و ضبط مقادیر قابل توجهی چوب‌آلات فاقد مجوز قانونی گردید.

مأموران در جریان بازرسی دقیق خودرو‌های متوقف شده در مسیر‌های اصلی این شهرستان‌ها، متوجه شدند که چوب‌های حامل در کامیون‌ها، فاقد هرگونه سند رسمی و اسناد حمل معتبر هستند.

تمامی خودرو‌های توقیف شده در این عملیات در شهرستان‌های مذکور توقیف شده و چوب‌آلات نیز ضبط شده و پیگیری‌های قانونی برای شناسایی شبکه اصلی حمل و نقل غیرمجاز در این مناطق با شدت ادامه دارد.

برچسب ها: منابع طبیعی ، چوب قاچاق
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