باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور از آغاز پیشفروش بلیت ناوگان حملونقل عمومی جادهای برای سفر به مقاصد تهران، قم و مشهد خبر داد.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای جابهجایی مسافران در ایام پیشرو اظهار کرد: پیشفروش بلیت برای مقصد شهر تهران از تاریخ دوازدهم تا پانزدهم آغاز خواهد شد.
وی افزود: برای سفر به شهر قم، پیشفروش بلیت در روزهای پانزدهم و شانزدهم انجام میشود و برای مقصد مشهد نیز از شانزدهم تا بیستم این فرآیند ادامه خواهد داشت.
اکبری با توصیه به هموطنان برای برنامهریزی دقیقتر سفرهای خود گفت: از مسافران درخواست میکنیم حتماً بلیت رفت و برگشت خود را به صورت همزمان خریداری کنند تا در زمان بازگشت با مشکل مواجه نشوند و بتوانند سفر خود را با برنامهریزی مناسب انجام دهند.