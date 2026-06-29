باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور از آغاز پیش‌فروش بلیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای برای سفر به مقاصد تهران، قم و مشهد خبر داد.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای جابه‌جایی مسافران در ایام پیش‌رو اظهار کرد: پیش‌فروش بلیت برای مقصد شهر تهران از تاریخ دوازدهم تا پانزدهم آغاز خواهد شد.

وی افزود: برای سفر به شهر قم، پیش‌فروش بلیت در روزهای پانزدهم و شانزدهم انجام می‌شود و برای مقصد مشهد نیز از شانزدهم تا بیستم این فرآیند ادامه خواهد داشت.

اکبری با توصیه به هموطنان برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر سفرهای خود گفت: از مسافران درخواست می‌کنیم حتماً بلیت رفت و برگشت خود را به صورت همزمان خریداری کنند تا در زمان بازگشت با مشکل مواجه نشوند و بتوانند سفر خود را با برنامه‌ریزی مناسب انجام دهند.