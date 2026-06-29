باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان امروز در جلسه شورای اجتماعی استان اظهار کرد: طبیعتاً پیشگیری مقدم بر درمان است؛ در موضوع ازدواج اگر از ابتدا به درستی صورت بگیرد.
استاندار خوزستان افزود: آموزشها باید از زبان کسانی که خود آسیبدیده هستند، بیان شود تا تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد همچنین میتوانیم از ظرفیتهای علمی، دینی و تجربی برای کاهش آسیبهای اجتماعی در این راستا استفاده کنیم.
موالیزاده با اشاره به آمارهای ثبتاحوال اظهار داشت: بر اساس گزارش ثبتاحوال، افزایش ازدواج و ارتقای رتبه استان در سال ۱۴۰۴ از رتبه سوم به دوم رسیده که بسیار خوب است و انشاءالله باید به رتبه اول برسیم.
استاندار خوزستان با بیان اینکه نهاد خانواده در خوزستان همچنان پایدار است، تصریح کرد: خوشبختانه جامعه ما در خوزستان سنتهای قوی و پایداری دارد و طلاق با تلاشهای انجامشده کاهش پیدا کرده است؛ باید خانوادهها را از حالت متزلزل به متعادل و از متعادل به متعالی ارتقا دهیم.
موالیزاده در ادامه با اشاره به موضوع نظام ارجاع و پزشکی خانواده گفت: نظام ارجاع از سالهای دور مطرح بوده، اما به دلیل درمانمحوری نظام پزشکی، از آن استقبال نشد؛ خوشبختانه در استان ما این اتفاق در حال رخ دادن است.
استاندار خوزستان با بیان اینکه نظام ارجاع به صورت پایلوت در شهرستان کارون پیاده خواهد شد، افزود: نقاط قوت و ضعف آن بررسی میشود و سپس به سایر نقاط استان تعمیم داده میشود؛ این نظام در کشورهای پیشرفته جواب داده و میتواند عدالت در سلامت را توزیع کند.
موالیزاده با تأکید بر ضرورت تقدم بهداشت بر درمان خاطرنشان کرد: بیماران باید ابتدا به پزشک عمومی مراجعه کنند و در صورت نیاز به متخصص و فوقتخصص ارجاع داده شوند تا نظام سلامت به صورت عادلانه و منطقی شکل گیرد؛ در غیر این صورت، هزینهها افزایش یافته و نظام سلامت دچار بیعدالتی میشود.
استاندار خوزستان با اشاره به کاهش بیماریهای واگیر و افزایش بیماریهای غیرواگیر گفت: نظام سلامت ایران بنیه خوبی دارد و باید تقدم بهداشت بر درمان را به فرهنگ تبدیل کنیم؛ در بعضی کشورها پزشک خانواده، وکیل خانواده و حتی کشیش خانواده دارند و ما نیز باید این نظام را نهادینه کنیم.
موالیزاده در پایان با تأکید بر لزوم همراهی همه دستگاهها تصریح کرد: همه باید پای کار بیاییم تا تحولی در نظام سلامت ایجاد شود؛ این اقدام میتواند هزینهها را کاهش داده و عدالت را در جامعه توزیع کند و انشاءالله با حمایت همگانی، نظام ارجاع در استان به خوبی پیاده خواهد شد.
منبع: استانداری خوزستان