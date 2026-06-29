باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک گروه از یهودیان بلژیک روز دوشنبه با انتشار نامه‌ای سرگشاده از بلژیک و اروپا خواستند تا علیه اسرائیل تحریم اعمال کنند، زیرا فلسطینیان در غزه، کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی همچنان با نقض حقوق بشر مواجه هستند.

این گروه تأکید کرد که اسرائیل نباید از اقدامات خود علیه فلسطینیان مصون بماند و از قانون اخیر اعدام تل‌آویو انتقاد کرد و هشدار داد که این قانون فقط علیه فلسطینیان اعمال خواهد شد.

این گروه همچنین حملات نظامی اسرائیل به لبنان را محکوم کرد و اشاره نمود که این حملات باعث هزاران کشته و آوارگی گسترده می‌شود. امضاکنندگان این نامه از دولت بلژیک و اتحادیه اروپا خواستند تا واردات از شهرک‌های اسرائیل را ممنوع کرده و توافق نامه انجمن با اسرائیل را نیز به حالت تعلیق درآورند.

امضاکنندگان شامل وینسنت انگل، نویسنده، سیمون ساسکیند، عضو سابق پارلمان بروکسل، هانری گلدمن، ویراستار سابق Revue Politique، و اولیویا ونِت، رئیس سابق اتحادیه حقوق بشر بودند.

منبع: آناتولی