لرستان امروز از منظر ظرفیت تولید، زیرساخت‌های فرآوری و آمادگی فنی، شرایط مطلوبی برای توسعه صادرات ماهیان سردآبی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید ماهیان سردآبی در کشور، از ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه تولید، فرآوری و صادرات برخوردار است. وجود بیش از ۷۰۰ مزرعه فعال پرورش ماهیان سردآبی، همراه با منابع آبی مناسب و شرایط اقلیمی مطلوب، این استان را به یکی از مهم‌ترین مراکز تولید ماهی قزل‌آلا در ایران تبدیل کرده است.

بر اساس ظرفیت‌های موجود، لرستان توانایی صادرات بخش قابل توجهی از تولیدات خود به بازارهای هدف، به‌ویژه روسیه، را دارد. همچنین فعالیت واحدهای فرآوری و بسته‌بندی مجهز در استان، امکان عرضه محصولات مطابق با استانداردهای بین‌المللی را فراهم کرده و زمینه افزایش ارزش افزوده و رقابت‌پذیری محصولات شیلاتی را مهیا ساخته است.

بازار روسیه به دلیل تقاضای بالا برای آبزیان باکیفیت، یکی از مقاصد مهم صادراتی محسوب می‌شود و لرستان با بهره‌گیری از توان تولیدی، رعایت استانداردهای بهداشتی و کیفیت مطلوب محصولات، می‌تواند سهم قابل توجهی از این بازار را به خود اختصاص دهد.

مدیرکل شیلات لرستان گفت: لرستان توانایی صادرات سالانه تا ۷۰ درصد از تولید ماهیان سردآبی خود را به کشورهای هدف را دارد و اداره‌کل شیلات آمادگی کامل دارد تا با هلدینگ‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای انعقاد قراردادهای صادراتی و توسعه بازارهای خارجی همکاری کند.

مدیرکل شیلات لرستان با بیان اینکه از نظر فنی، ظرفیت تولید و رعایت استانداردهای بین‌المللی هیچ مانعی برای صادرات وجود ندارد، تصریح کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، تقویت شبکه‌های بازرگانی، بازاریابی و ایجاد ارتباط مؤثر با بازارهای هدف است تا ظرفیت‌های تولیدی استان به فرصت‌های اقتصادی پایدار تبدیل شود.

بیرانوند همچنین به وجود پنج واحد فعال فرآوری و بسته‌بندی آبزیان در لرستان اشاره کرد و گفت: این واحدها از ظرفیت مناسبی برای آماده‌سازی محصولات مطابق با استانداردهای صادراتی برخوردار هستند و می‌توانند نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده تولیدات شیلاتی استان و ارتقای جایگاه لرستان در بازارهای جهانی ایفا کنند.

وی با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه صادرات آبزیان خاطرنشان کرد: اداره‌کل شیلات لرستان از هرگونه همکاری با فعالان اقتصادی و شرکت‌های صادراتی استقبال می‌کند و توسعه صادرات را یکی از مهم‌ترین راهبردهای رونق تولید، افزایش درآمد بهره‌برداران و ارزآوری برای استان می‌داند.

در کنار توانمندی‌های تولیدی، توسعه صادرات نیازمند تقویت زیرساخت‌های بازرگانی، ایجاد شبکه‌های بازاریابی، انعقاد قراردادهای بلندمدت با شرکت‌های بین‌المللی و تسهیل فرآیندهای حمل‌ونقل و لجستیک است. همکاری میان بخش دولتی، هلدینگ‌های تجاری و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌تواند زمینه حضور پایدار محصولات شیلاتی لرستان در بازارهای جهانی را فراهم کند.

توسعه صادرات ماهیان سردآبی علاوه بر افزایش درآمد تولیدکنندگان، نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی استان و افزایش ارزآوری کشور خواهد داشت و می‌تواند جایگاه لرستان را به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو در صنعت شیلات و صادرات آبزیان بیش از پیش تقویت کند.

 

 

 

برچسب ها: شیلات ، لرستان
خبرهای مرتبط
۶۹۰ مزرعه تکثیر و تولید آبزیان، دستاورد انقلاب اسلامی در لرستان
احداث بزرگترین مرکز تکثیر ماهیان زینتی لرستان در بروجرد
مدیر کل شیلات لرستان خبر داد؛
افزایش ظرفیت شیلات لرستان به ۱۰۰ هزار تن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مراسمات بزرگداشت آقای شهید ایران از ۱۳ تا ۲۱ تیر در لرستان برگزار می‌شود
لرستان در آستانه تحول بزرگ آبی؛ امنیت آب با پروژه‌های زیرساختی تقویت می‌شود
خام‌فروشی محصولات کشاورزی و هدررفت روان‌آب‌ها، دو چالش بزرگ لرستان
لرستان آماده برگزاری آیین‌های مردمی وداع با رهبر شهید
پایان خام‌فروشی معادن در لرستان؛ شهرک فرآوری سنگ و گمرک تخصصی ایجاد می شود
آخرین اخبار
پایان خام‌فروشی معادن در لرستان؛ شهرک فرآوری سنگ و گمرک تخصصی ایجاد می شود
لرستان آماده برگزاری آیین‌های مردمی وداع با رهبر شهید
خام‌فروشی محصولات کشاورزی و هدررفت روان‌آب‌ها، دو چالش بزرگ لرستان
مراسمات بزرگداشت آقای شهید ایران از ۱۳ تا ۲۱ تیر در لرستان برگزار می‌شود
لرستان در آستانه تحول بزرگ آبی؛ امنیت آب با پروژه‌های زیرساختی تقویت می‌شود
انفجار گاز در کوهدشت یک منزل مسکونی را تخریب کرد
وقتی نوآوری به مزرعه می‌رسد؛ گام بلند لرستان برای افزایش بهره‌وری
۷۰ درصد تولید ماهیان سردآبی لرستان آماده صادرات است
لرستان؛ سرزمین طلایی گردشگری عشایری ایران
بروجرد در مسیر تبدیل شدن به قطب صنایع تخصصی لرستان