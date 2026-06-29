باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید ماهیان سردآبی در کشور، از ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه تولید، فرآوری و صادرات برخوردار است. وجود بیش از ۷۰۰ مزرعه فعال پرورش ماهیان سردآبی، همراه با منابع آبی مناسب و شرایط اقلیمی مطلوب، این استان را به یکی از مهم‌ترین مراکز تولید ماهی قزل‌آلا در ایران تبدیل کرده است.

بر اساس ظرفیت‌های موجود، لرستان توانایی صادرات بخش قابل توجهی از تولیدات خود به بازارهای هدف، به‌ویژه روسیه، را دارد. همچنین فعالیت واحدهای فرآوری و بسته‌بندی مجهز در استان، امکان عرضه محصولات مطابق با استانداردهای بین‌المللی را فراهم کرده و زمینه افزایش ارزش افزوده و رقابت‌پذیری محصولات شیلاتی را مهیا ساخته است.

بازار روسیه به دلیل تقاضای بالا برای آبزیان باکیفیت، یکی از مقاصد مهم صادراتی محسوب می‌شود و لرستان با بهره‌گیری از توان تولیدی، رعایت استانداردهای بهداشتی و کیفیت مطلوب محصولات، می‌تواند سهم قابل توجهی از این بازار را به خود اختصاص دهد.

مدیرکل شیلات لرستان گفت: لرستان توانایی صادرات سالانه تا ۷۰ درصد از تولید ماهیان سردآبی خود را به کشورهای هدف را دارد و اداره‌کل شیلات آمادگی کامل دارد تا با هلدینگ‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای انعقاد قراردادهای صادراتی و توسعه بازارهای خارجی همکاری کند.

مدیرکل شیلات لرستان با بیان اینکه از نظر فنی، ظرفیت تولید و رعایت استانداردهای بین‌المللی هیچ مانعی برای صادرات وجود ندارد، تصریح کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، تقویت شبکه‌های بازرگانی، بازاریابی و ایجاد ارتباط مؤثر با بازارهای هدف است تا ظرفیت‌های تولیدی استان به فرصت‌های اقتصادی پایدار تبدیل شود.

بیرانوند همچنین به وجود پنج واحد فعال فرآوری و بسته‌بندی آبزیان در لرستان اشاره کرد و گفت: این واحدها از ظرفیت مناسبی برای آماده‌سازی محصولات مطابق با استانداردهای صادراتی برخوردار هستند و می‌توانند نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده تولیدات شیلاتی استان و ارتقای جایگاه لرستان در بازارهای جهانی ایفا کنند.

وی با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه صادرات آبزیان خاطرنشان کرد: اداره‌کل شیلات لرستان از هرگونه همکاری با فعالان اقتصادی و شرکت‌های صادراتی استقبال می‌کند و توسعه صادرات را یکی از مهم‌ترین راهبردهای رونق تولید، افزایش درآمد بهره‌برداران و ارزآوری برای استان می‌داند.

در کنار توانمندی‌های تولیدی، توسعه صادرات نیازمند تقویت زیرساخت‌های بازرگانی، ایجاد شبکه‌های بازاریابی، انعقاد قراردادهای بلندمدت با شرکت‌های بین‌المللی و تسهیل فرآیندهای حمل‌ونقل و لجستیک است. همکاری میان بخش دولتی، هلدینگ‌های تجاری و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌تواند زمینه حضور پایدار محصولات شیلاتی لرستان در بازارهای جهانی را فراهم کند.

توسعه صادرات ماهیان سردآبی علاوه بر افزایش درآمد تولیدکنندگان، نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی استان و افزایش ارزآوری کشور خواهد داشت و می‌تواند جایگاه لرستان را به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو در صنعت شیلات و صادرات آبزیان بیش از پیش تقویت کند.