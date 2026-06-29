باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - همایش «پیشگیری، درمان و بازتوانی اعتیاد» به مناسبت روز جهانی مبارزه با سوءمصرف مواد مخدر، با شعار «مسئله جهانی مواد مخدر: موضوعات پابرجا، چالش‌های نوپدید، پاسخ‌دهی نوآورانه» روز هشتم تیرماه برگزار شد.

نورالدین فائقی، معاون پیشگیری و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، در این همایش با اشاره به تغییر رویکرد این سازمان، اعلام کرد:اولویت اصلی بهزیستی در حوزه اعتیاد، توسعه برنامه‌های پیشگیرانه فردمحور، خانواده‌محور و به‌ویژه اجتماع محور است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته از یک همت اعتبار سازمان بهزیستی، تنها ۲۰ میلیارد تومان به حوزه پیشگیری اختصاص یافته، تأکید کرد: بودجه امسال در این بخش با رشد چشمگیر تا ۴۰۰ درصدی همراه خواهد بود.

معاون بهزیستی با اشاره به فعالیت هزار مرکز غیردولتی در کشور و ارائه خدمات مستقیم به نیم میلیون نفر از معتادان، خاطرنشان کرد: افتخار ما این است که ۱۰۰ درصد درمان و پیشگیری از اعتیاد با ظرفیت بخش غیردولتی انجام می‌شود و اگر این مراکز نباشند، چرخ درمان بهزیستی نمی‌چرخد.

فائقی در ادامه به هزینه بالای نگهداری معتادان متجاهر اشاره کرد و گفت: از مجموع یک همت بودجه، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان صرف نگهداری معتادان متجاهر شده است، هرچند که سازمان بهزیستی در این حوزه وظیفه مستقیمی نداشته، اما برای کمک به ستاد مبارزه با مواد مخدر ورود کرده است.

وی همچنین از طرح جدید بهزیستی برای «مانایی در درمان» خبر داد و گفت: برای اولین بار قصد داریم با همکاری مراکز اقامتی و تی سی، مددجویان بهبودیافته را تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار داده و برای آنها مستمری و خدمات حمایتی، روانشناختی و مددکاری تعریف کنیم تا از بازگشت مجدد آنان به سمت مصرف مواد جلوگیری شود.

معاون بهزیستی در پایان با تأکید بر سیاست «محله محوری» و بهره‌گیری از مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، از همه فعالان حوزه درمان و پیشگیری دعوت کرد تا سازمان را در اجرای برنامه‌های اجتماع محور یاری کنند و تصریح کرد: ما معتقدیم بهترین پنل‌های علمی، ترکیب دانشگاه و اجراست و باید از این ظرفیت برای پاسخ به چالش‌های نوپدید استفاده کنیم.