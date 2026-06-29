باشگاه خبرنگاران جوان - یک روز پس از آنکه وزیر آموزش و پرورش وقوع تخلف در چند حوزه امتحانی را تایید کرد، سازمان سنجش آموزش کشور با ارسال جوابیه‌ای اعلام کرد که موضوع اجبار دانش‌آموزان دختر به برداشتن چادر مورد بررسی قرار گرفته و شمولیت آن به صورت عمومی مورد تأیید قرار نگرفته است.

با این حال، این سازمان در ادامه‌ی جوابیه خود تاکید کرده که همچنان در حال بررسی جامع‌تر موضوع است و در صورت دریافت مستندات، با خاطیان برابر قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هفته گذشته خبری را با عنوان اجبار دختران به برداشتن چادر در آزمون سمپاد منتشر کرد که در آن به استناد اظهارات برخی دانش‌آموزان و والدین آنها گفته شده بود در جریان برگزاری آزمون اخیر مدارس سمپاد و نمونه‌دولتی در تهران، به بهانه جلوگیری از تقلب از دانش‌آموزان دختر خواسته‌شده پیش از شروع آزمون، چادر خود را بردارند.

در پی انتشار این خبر، حجت‌الاسلام خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با ارسال دو نامه جداگانه از رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و دادستان کل کشور خواست در اقدامی فوری، اتفاق پیش‌آمده در آزمون سمپاد برای دختران محجبه را بررسی کرده و با عوامل دخیل در این کار برخورد کنند.

متن کامل جوابیه سازمان سنجش آموزش کشور به شرح زیر است:

رئیس محترم باشگاه خبرنگاران جوان

با سلام و احترام

با توجه به درج مطلبی با عنوان «اجبار دختران به برداشتن چادر در آزمون سمپاد» در مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ در درگاه باشگاه خبرنگاران جوان، مقتضی است توضیحات زیر از سوی «سازمان سنجش آموزش کشور درباره پوشش متقاضیان آزمون ورودی سمپاد و نمونه دولتی» بر اساس قانون مطبوعات و به منظور روشن شدن اذهان عمومی منتشر گردد.

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) دوره اول متوسطه و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) دوره دوم متوسطه در روز جمعه ۲۹ خرداد ماه در ۲۸۳۷ حوزه فرعی مدارس در آرامش و سلامت کامل در سراسر کشور برگزار شد.

در خصوص رعایت شئونات اسلامی، مقررات مربوط به ضرورت داشتن پوشش اسلامی در تمامی حوزه‌های آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی سال ۱۴۰۵ حاکم بوده و این مهم در بند ۸ قسمت (ج) اطلاعیه پرینت کارت شرکت در آزمون و نیز در قسمت تذکرات مهم مندرج در کارت شرکت در آزمون «الزامی بودن رعایت پوشش اسلامی» به صراحت تأکید شده است و در زمان شروع فرایند آزمون در حوزه امتحانی نیز توسط عوامل اجرایی راهنمایی‌های لازم به منظور حفظ پوشش اسلامی ارائه شده است.

با این وجود، پس از طرح ادعا‌هایی مبنی بر الزام به درآوردن چادر در تعداد معدودی از مدارس بررسی‌های لازم صورت گرفته و در کمیته مشترکی با حضور نمایندگان سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت آموزش و پرورش موارد مورد ادعا در چند مدرسه بررسی و بر اساس گزارش‌های ارائه شده وقوع این موضوع و شمولیت آن به صورت عمومی مورد تأیید قرار نگرفت.

لازم به یادآوری است کمیته مشترک مذکور ضمن پایبندی به اصول شفافیت و پاسخگویی همچنان موارد مطرح شده ادعایی را در دست بررسی جامع‌تر دارد و در صورت دریافت مستنداتی دال بر تخلف در خصوص ادعا‌های مطرح شده، با خاطیان برابر قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.