کارشناس هواشناسی استان کردستان از تداوم آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در اغلب نقاط استان طی پنج روز آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - نشمیل احمدیانی اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی نشان میدهد تا پایان هفته، در اغلب ساعات آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و از ساعات بعدازظهر و اوایل شب وزش باد بهعنوان پدیده غالب در بیشتر مناطق ادامه دارد.
وی افزود: به دنبال وزش باد، در برخی نقاط استان بهویژه مناطق مستعد، خیزش گردوخاک محلی و کاهش نسبی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی کردستان با اشاره به شرایط جوی اواخر هفته گفت: از صبح چهارشنبه تا صبح پنجشنبه، با توجه به فراهم بودن زمینههای رشد ابرهای همرفتی، در نواحی شرقی استان از جمله شهرستان بیجار و همچنین بخشهایی از شرق دیواندره و شمال شهرستان قروه، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و وزش باد موقت وجود دارد.
احمدیانی ادامه داد: روند افزایش دما تا روز چهارشنبه در سطح استان ادامه خواهد داشت و از روز پنجشنبه تغییر محسوسی در دمای هوا پیشبینی نمیشود.
وی در پایان با تاکید بر شهروندان و بهرهبرداران بخش کشاورزی، گفت: با توجه به افزایش دما و وزش باد، احتمال وقوع آتشسوزی و گسترش آن در مراتع و مناطق دارای پوشش گیاهی وجود دارد. بنابراین ضروری است شهروندان، گردشگران و فعالان حوزه منابع طبیعی از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کرده و نکات ایمنی برای پیشگیری از حریق را رعایت کنند.