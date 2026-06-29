کارشناس هواشناسی استان کردستان از تداوم آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در اغلب نقاط استان طی پنج روز آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - نشمیل احمدیانی اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد تا پایان هفته، در اغلب ساعات آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و از ساعات بعدازظهر و اوایل شب وزش باد به‌عنوان پدیده غالب در بیشتر مناطق ادامه دارد.

وی افزود: به دنبال وزش باد، در برخی نقاط استان به‌ویژه مناطق مستعد، خیزش گردوخاک محلی و کاهش نسبی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی کردستان با اشاره به شرایط جوی اواخر هفته گفت: از صبح چهارشنبه تا صبح پنجشنبه، با توجه به فراهم بودن زمینه‌های رشد ابرهای همرفتی، در نواحی شرقی استان از جمله شهرستان بیجار و همچنین بخش‌هایی از شرق دیواندره و شمال شهرستان قروه، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و وزش باد موقت وجود دارد.

احمدیانی ادامه داد: روند افزایش دما تا روز چهارشنبه در سطح استان ادامه خواهد داشت و از روز پنجشنبه تغییر محسوسی در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود.

وی در پایان با تاکید بر شهروندان و بهره‌برداران بخش کشاورزی، گفت: با توجه به افزایش دما و وزش باد، احتمال وقوع آتش‌سوزی و گسترش آن در مراتع و مناطق دارای پوشش گیاهی وجود دارد. بنابراین ضروری است شهروندان، گردشگران و فعالان حوزه منابع طبیعی از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کرده و نکات ایمنی برای پیشگیری از حریق را رعایت کنند.

برچسب ها: کردستان ، پیش بینی جوی ، تداوم گرمای هوا
خبرهای مرتبط
بارش‌های رگباری در راه کردستان؛ کاهش نسبی دما از یکشنبه
پیش‌بینی هوای آرام در کردستان؛ افزایش ملایم دما در روزهای پیش‌رو
آغاز روند کاهشی دمای هوای کردستان از چهارشنبه؛ هشدار وزش باد شدید و گردوخاک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
عراق همچنان مقصد نخست صادرات کردستان/ رشد پنج‌برابری واردات در بهار
آخرین اخبار
عراق همچنان مقصد نخست صادرات کردستان/ رشد پنج‌برابری واردات در بهار
فرهنگ عاشورا رمز پایداری ملت ایران در برابر دشمنان است
نیرو‌های جهادی مانع تحقق اهداف دشمن در کردستان شدند
وزش باد و افزایش دما در کردستان / هشدار نسبت به خیزش گردوخاک محلی