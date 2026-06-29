شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت گندم ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کشاورزی به‌ویژه تولید گندم، یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی در ایران محسوب می‌شود. گندمکاران به‌عنوان یکی از این بخش، همواره با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده‌اند که یکی از مهم‌ترین آنها، تأخیر در پرداخت مطالباتشان است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت گندمکاران شهرستان علی آباد کتول در استان گلستان گلایه کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام من کشاورز شهرستان علی آباد کتول در استان گلستان هستم. امروز ۲۲ روز شده گندم تحویل سیلو‌ها دادم یک ریال پول به حساب من واریز نشده از شما خواهش می‌کنم پیگیری کنید.