باشگاه خبرنگاران جوان - هادی سلیمی،مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گیلان،از آغاز اعزام گسترده نیروها و تجهیزات این جمعیت به تهران به منظور پشتیبانی از مراسم تشییع شهید خبر داد.
وی اظهار کرد: تیمهای عملیاتی هلالاحمر گیلان در حال حرکت به سمت تهران هستند و عملیات اسکان اضطراری در بوستانهای آزادگان و خلیج فارس با ظرفیت پذیرش ۱۰ هزار نفر پیشبینی و اجرا خواهد شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گیلان افزود: در این مأموریت، ۲۰۰ نفر از نیروهای هلالاحمر استان به همراه ۲۵۰۰ دستگاه چادر و تمامی تجهیزات و ملزومات مورد نیاز برای برپایی اردوگاه به تهران اعزام میشوند.
سلیمی با اشاره به بخش درمان این مأموریت گفت: یک تیم ۲۰ نفره درمانی شامل پزشک و تجهیزات دارویی برای ارائه خدمات درمانی به شرکتکنندگان در مراسم اعزام شده است.
وی همچنین از حضور تیم فرهنگی گیلان متشکل از ۲۰ روحانی و رابط فرهنگی خبر داد و تصریح کرد: تیم سحر (سفیران حمایتهای روانی) با ۸۰ نفر نیرو و تجهیزات تخصصی و همچنین تیم امداد و نجات با ۱۰۰ نیروی عملیاتی مجهز نیز در این مأموریت حضور دارند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گیلان خاطرنشان کرد: برای انتقال نیروها و تجهیزات، ۷ دستگاه تریلی، ۱۱ دستگاه کامیون و ۴۰ دستگاه انواع خودرو به همراه ۸ دستگاه اتوبوس در حال عزیمت به تهران هستند تا خدمات امدادی، اسکان، درمانی و پشتیبانی به بهترین شکل ارائه شود.
منبع: روابط عمومی