رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دادستان‌های سراسر کشور و همچنین دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم مرتبط با زمین‌خواری در تهران، مأموریت ویژه‌ای برای مقابله با این تخلفات دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر تداوم اقدامات دستگاه قضایی برای صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: جلسات شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی (شورای حفظ حقوق بیت‌المال) به صورت هفتگی برگزار می‌شود و موضوعاتی از جمله تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولتی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز به طور مستمر در این شورا بررسی می‌شود.

وی افزود: دادستان‌های سراسر کشور و همچنین دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم مرتبط با زمین‌خواری در تهران، مأموریت ویژه‌ای برای مقابله با این تخلفات دارند و با همکاری دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول، به صورت میدانی به پرونده‌های مربوط به تعرض به اراضی رسیدگی می‌کنند.

القاصی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در اطراف تهران اظهار کرد: تمامی موارد تعرض به اراضی اطراف تهران به صورت جدی و میدانی مورد رسیدگی قرار گرفته و متخلفان، متصرفان و متعرضان با تشکیل پرونده قضایی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون نیز تعقیب کیفری برخی از متصرفان و متعرضان به اراضی اطراف تهران که برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده، در جریان است.

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برچسب ها: زمین خواری ، اراضی
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