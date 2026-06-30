باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایراننژاد - القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر تداوم اقدامات دستگاه قضایی برای صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: جلسات شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی (شورای حفظ حقوق بیتالمال) به صورت هفتگی برگزار میشود و موضوعاتی از جمله تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولتی و تغییر کاربریهای غیرمجاز به طور مستمر در این شورا بررسی میشود.
وی افزود: دادستانهای سراسر کشور و همچنین دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم مرتبط با زمینخواری در تهران، مأموریت ویژهای برای مقابله با این تخلفات دارند و با همکاری دستگاهها و نهادهای مسئول، به صورت میدانی به پروندههای مربوط به تعرض به اراضی رسیدگی میکنند.
القاصی با اشاره به اقدامات انجامشده در اطراف تهران اظهار کرد: تمامی موارد تعرض به اراضی اطراف تهران به صورت جدی و میدانی مورد رسیدگی قرار گرفته و متخلفان، متصرفان و متعرضان با تشکیل پرونده قضایی تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: هماکنون نیز تعقیب کیفری برخی از متصرفان و متعرضان به اراضی اطراف تهران که برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده، در جریان است.