باشگاه خبرنگاران جوان - اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای از رویه اجرایی جدید صادرات سوخت تقطیری حاصل از بازیافت روغن کارکرده از تاریخ یکم مرداد ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

در متن این اطلاعیه آمده است:

در راستای اجرای مفاد ماده ۴۰ دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی (موضوع ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه‌های آن) رویه جدید، از تاریخ یکم مرداد ماه ۱۴۰۵ لازم‌الاجرا است.

بر این اساس تمامی واحدهای جمع‌آوری‌کننده روغن کارکرده، صنعتی و خودرویی موظفند نسبت به دریافت پروانه کسب صنفی از اتحادیه مربوطه اقدام کرده و تمامی اسناد خرید و فاکتورهای خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. در این راستا سامانه ثامن از ثبت فاکتورهای فاقد تایید حلقه قبلی زنجیره تامین جلوگیری خواهد کرد.

یادآور می‌شود واحدهای تصفیه مجدد، درصورت نقض در ثبت مدارک زنجیره تامین قادر به صادرات سوخت‌های تقطیری حاصل از بازیافت روغن‌های مذکور نخواهد بود.