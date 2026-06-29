وزیر خارجه عراق در اولین سفر رسمی خود به سوریه از زمان سقوط اسد، وارد دمشق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، روز دوشنبه به دعوت اسعد الشیبانی، وزیر خارجه ابومحمد الجولانی برای اولین سفر رسمی خود از زمان سقوط بشار اسد در پایان سال ۲۰۲۴ وارد دمشق، پایتخت سوریه شد.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد: وزیر امور خارجه سوریه از یک هیئت عراقی به ریاست فواد حسین، همتای عراقی خود، استقبال کرد تا در مورد راه‌های همکاری در همه زمینه‌ها و تقویت روابط دوجانبه بین دو کشور گفت‌و‌گو کنند.

وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که قرار است وزیر امور خارجه این کشور سلسله دیدار‌هایی با مقامات ارشد دولت الجولانی داشته باشد تا در مورد راه‌های تقویت روابط دوجانبه بین عراق و سوریه و توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجاری به گونه‌ای که در خدمت منافع مشترک دو کشور باشد، گفت‌و‌گو کند.

این وزارتخانه افزود که در این مذاکرات، آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، راه‌های تقویت هماهنگی و مشورت بین دو کشور در مورد چالش‌های مشترک، و همچنین بحث در مورد تلاش‌ها برای ارتقای امنیت و ثبات در منطقه و تدوین سازوکار‌هایی برای همکاری دوجانبه به گونه‌ای که منافع متقابل را محقق کند و از ثبات منطقه‌ای حمایت کند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از سویی دیگر فواد حسین گفت که عراق معتقد است گفت‌و‌گو و همکاری بین کشور‌های منطقه برای تحکیم امنیت منطقه‌ای، افزایش ثبات و خدمت به منافع مشترک ضروری است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: وزیر خارجه عراق ، وزیر خارجه سوریه ، ابومحمد الجولانی
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