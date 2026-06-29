معاون اول رئیس جمهور نماینده ایران در رویداد جهانی اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد را انتخاب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ باحکم معاون اول رئیس جمهور کسری نوری بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در اکسپوی ۲۰۲۷بلگراد منصوب شد.

به پیشنهاد سید محمد اتابک وزیر صنعت،معدن و تجارت و طی حکم صادره از سوی محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ، کسری نوری مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران بعنوان نماینده ایران (کمیسر بخش) بمنظور سازماندهی پاویون ملی ج.ا.ایران در رویداد جهانی اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد - صربستان ، منصوب شد.

اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد بمدت سه ماه از ۲۵ اردیبهشت لغایت ۲۴ مردادماه ۱۴۰۶ با موضوع «بازی برای انسانیت: ورزش و موسیقی برای همه» با حضور بیش از ۱۳۷ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در بلگراد پایتخت صربستان برگزار می گردد.