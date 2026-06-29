یونیسف اعلام کرد در پی زلزله‌های مرگبار ونزوئلا، حدود ۱.۸ میلیون نفر از جمله ۶۸۰ هزار کودک به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - صندوق کودکان سازمان ملل موسوم به یونیسف گزارش داد که تقریبا ۱.۸ میلیون نفر، از جمله حدود ۶۸۰ هزار کودک، پس از زلزله ونزوئلا به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

در بیانیه این سازمان آمده است که کودکان حدود ۶۸۰ هزار نفر از ۱.۸ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند که پس از زلزله ویرانگر ۲۴ ژوئن ونزوئلا به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

مانوئل رودریگز پومارول، نماینده این سازمان در ونزوئلا گفت که بیمارستان‌های این کشور با حداکثر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، هزاران کودک دسترسی مطمئنی به آب پاک ندارند و بسیاری از مدارس آسیب‌های جدی دیده‌اند.

در این بیانیه آمده است که در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، ۴۳۲ مدرسه آسیب دیده‌اند که بیش از یک سوم موسسات آموزشی منطقه را تشکیل می‌دهد، در حالی که مدارس آسیب ندیده به عنوان سرپناه‌های موقت برای خانواده‌هایی که خانه‌های خود را از دست داده‌اند، مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در ۲۴ ژوئن، ونزوئلا دو بار زلزله شدید را تجربه کرد که اولین مورد طبق گزارش سازمان زمین‌شناسی آمریکا ۷.۲ ریشتر و دومین مورد ۷.۵ ریشتر قدرت داشت و پس از آن ۵۱۲ پس‌لرزه رخ داد.

طبق آخرین داده‌های مقامات ونزوئلا، تعداد کشته‌شدگان به ۱۴۵۰ نفر رسیده است، در حالی که بیش از ۳۲۰۰ نفر زخمی در بیمارستان‌ها تحت درمان هستند. بسیاری از خانه‌های مسکونی ویران شده‌اند، زیرساخت‌ها و بیمارستان‌ها آسیب دیده‌اند و فرودگاه اصلی کشور تعطیل شده است.

منبع: آر تی

برچسب ها: آمریکای لاتین ، زمین لرزه ، کشور ونزوئلا
خبرهای مرتبط
شوک به جامعه فوتبال؛ مرگ فوتبالیست‌ها و همسرانشان زیر آوار زمین‌لرزه
آمار قربانیان زلزله مرگبار ونزوئلا به ۱۴۳۰ نفر رسید
دو زلزله و حالا سیل؛ ونزوئلا در بحران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمریکا و ایران بر سر توقف درگیری و ازسرگیری مذاکرات درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
دو زلزله و حالا سیل؛ ونزوئلا در بحران
هنر گمشده مذاکره با ایران؛ نگاهی به برتری راهبردی تهران در توافق اخیر
شروع دوباره اعتراضات گسترده در آلبانی علیه پروژه داماد ترامپ
مذاکرات به دوحه منتقل می‌شود
چندین کشته و زخمی در حملات پاکستان به افغانستان
ایرلند نماینده اروپا در روابط با ایران شد
تشییع پیکر رهبر شهید در نجف و کربلا به درخواست دولت عراق
کره شمالی: ژاپن با کمک آمریکا به «کشور جنگ‌طلب» تبدیل می‌شود
قیمت نفت با تشدید تنش‌های ایران و آمریکا افزایش یافت؛ طلا پایین کشید
آخرین اخبار
ادعای ترامپ: نشست با ایران سه‌شنبه در دوحه برگزار می‌شود
۱.۸ میلیون نفر در ونزوئلا نیازمند کمک هستند
اولین سفر رسمی وزیر خارجه عراق به سوریه
گروهی از یهودیان بلژیک با نامه‌ای سرگشاده خواستار تحریم اسرائیل شدند
نتانیاهو: تهدیدات ترکیه را جدی می‌گیریم
اروپا: شهرک‌سازی اسرائیل، راه‌حل دو دولت را غیرممکن می‌کند
مذاکرات به دوحه منتقل می‌شود
سرویس اطلاعات خارجی روسیه: اوکراین کریدور ترانزیت مواد مخدر از آمریکای لاتین به اروپا شده است
تشییع پیکر رهبر شهید در نجف و کربلا به درخواست دولت عراق
قیمت نفت با تشدید تنش‌های ایران و آمریکا افزایش یافت؛ طلا پایین کشید
وزیر خارجه عربستان در بحبوحه تنش‌های جدید آمریکا و ایران به چین سفر می‌کند
«زمان»: توافق با لبنان یک توهم است
چین محدودیت‌های صادراتی علیه ۴۰ نهاد ژاپنی را تشدید کرد
حمایت میشل سلیمان از توافق با اسرائیل: پایان جنگ‌ها نیازمند اجماع ملی است
تردد در تنگه هرمز پس از حملات اخیر کاهش یافت
هشدار نبیه بری نسبت به توطئه‌ی آمریکا و اسرائیل برای وحدت لبنان
سفر کالاس به ترکیه پیش از اجلاس ناتو
ادعای نماینده آمریکا در سازمان ملل: اهرم فشار ایران بر تنگه هرمز در حال کاهش است
درگیری بر سر خرید کولر و پنکه در فرانسه
رئیس‌جمهور چین میزبان همتای بلاروسی خود در پکن شد
شروع دوباره اعتراضات گسترده در آلبانی علیه پروژه داماد ترامپ
هنر گمشده مذاکره با ایران؛ نگاهی به برتری راهبردی تهران در توافق اخیر
هاآرتص: دستوری برای عقب‌نشینی از لبنان صادر نشده است
ایرلند نماینده اروپا در روابط با ایران شد
دو زلزله و حالا سیل؛ ونزوئلا در بحران
کمک لتونی به اوکراین برای ساخت پهپاد
کره شمالی: ژاپن با کمک آمریکا به «کشور جنگ‌طلب» تبدیل می‌شود
اکسیوس: حمایت جمهوری‌خواهان جوان از اسرائیل در حال کاهش است
چندین کشته و زخمی در حملات پاکستان به افغانستان
آمریکا و ایران بر سر توقف درگیری و ازسرگیری مذاکرات درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند