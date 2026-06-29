باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - صندوق کودکان سازمان ملل موسوم به یونیسف گزارش داد که تقریبا ۱.۸ میلیون نفر، از جمله حدود ۶۸۰ هزار کودک، پس از زلزله ونزوئلا به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

در بیانیه این سازمان آمده است که کودکان حدود ۶۸۰ هزار نفر از ۱.۸ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند که پس از زلزله ویرانگر ۲۴ ژوئن ونزوئلا به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

مانوئل رودریگز پومارول، نماینده این سازمان در ونزوئلا گفت که بیمارستان‌های این کشور با حداکثر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، هزاران کودک دسترسی مطمئنی به آب پاک ندارند و بسیاری از مدارس آسیب‌های جدی دیده‌اند.

در این بیانیه آمده است که در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، ۴۳۲ مدرسه آسیب دیده‌اند که بیش از یک سوم موسسات آموزشی منطقه را تشکیل می‌دهد، در حالی که مدارس آسیب ندیده به عنوان سرپناه‌های موقت برای خانواده‌هایی که خانه‌های خود را از دست داده‌اند، مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در ۲۴ ژوئن، ونزوئلا دو بار زلزله شدید را تجربه کرد که اولین مورد طبق گزارش سازمان زمین‌شناسی آمریکا ۷.۲ ریشتر و دومین مورد ۷.۵ ریشتر قدرت داشت و پس از آن ۵۱۲ پس‌لرزه رخ داد.

طبق آخرین داده‌های مقامات ونزوئلا، تعداد کشته‌شدگان به ۱۴۵۰ نفر رسیده است، در حالی که بیش از ۳۲۰۰ نفر زخمی در بیمارستان‌ها تحت درمان هستند. بسیاری از خانه‌های مسکونی ویران شده‌اند، زیرساخت‌ها و بیمارستان‌ها آسیب دیده‌اند و فرودگاه اصلی کشور تعطیل شده است.

منبع: آر تی