باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی استان مازندران گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله‌ای با مفاسد اقتصادی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، رد شبکه سازمان یافته احتکار نهاد‌های دامی و توزیع خارج از شبکه را در سطح استان و یکی از استان‌های همجوار شناسایی کردند.

او افزود: با شناسایی اعضای اصلی و سرشبکه این باند که در یکی از شهرستان‌های استان گلستان فعالیت داشته با هماهنگی قضائی ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از چند روز کار اطلاعاتی و شناسایی انبار نگهداری نهاده‌های دامی که اغلب سویا و ذرت دامی بوده، موفق شدند در عملیات مشترک با ماموران انتظامی استان گلستان ۲ متهم اصلی پرونده را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان مازندران ادامه داد: ماموران در بازرسی از انبار یاد شده بیش از ۲۰ هزار تن نهاد دامی خارج از شبکه توزیع و احتکاری کشف شد داد که برابر اعلام کارشناسان ارزش ریالی این مقدار کالا ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

او افزود: در این رابطه متهمان به همراه چند همدستش دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

منبع:پلیس مازندران