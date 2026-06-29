سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: «جامعهٔ شهر نجف، برای ما همواره تجسم محبت مشترکی بوده است که ملت‌های ایران و عراق نسبت به امام علی (علیه‌السلام) در دل دارند.»

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بعد از ظهر دوشنبه ۸ تیر، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

مهر او از آسمان لافتی الا علی

تیغ او از گوهر لاسیف الا ذوالفقار

عبدالرحمن جامی

بارگاه بلندِ امام علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام) در نجف، پناهگاهی است که زائر در آستانه‌اش هر آنچه دنیا بر دوش او سنگین کرده است بر زمین می‌گذارد و به ضریح مبارک امیرالمؤمنین چنگ می‌زند. آنجا انسان نه تنها از رنج‌هایش رهایی می‌یابد، بلکه از سنگینیِ نفس خویش نیز آزاد می‌شود؛ چنان‌که گویی بخشی از روح او برای همیشه در کنار آن بارگاه مطهر باقی می‌ماند و تنها جسمش از آنجا دور می‌شود.

در دومین روز از سفرمان به عراق، مفتخریم که میهمان شهر نجف اشرف باشیم.

شهری که به نام امیرالمؤمنین، امام علی (علیه‌السلام)، شناخته می‌شود؛ شهری که در طول قرن‌ها نامش با دانش، فقاهت و اندیشه درآمیخته است.

جامعهٔ شهر نجف، برای ما همواره تجسم محبت مشترکی بوده است که ملت‌های ایران و عراق نسبت به امام علی (علیه‌السلام) در دل دارند؛ امامی که نماد جوانمردی، مروت و حکمت است، و نیز نشانه‌ای از عمق درهم‌تنیدگی فرهنگی و عاطفی دو ملت و استحکام پیوندهایی که آنان را به یکدیگر متصل می‌کند.

و این همبستگی و وحدت، استوار و پایدار خواهد ماند؛ زیرا همان‌گونه که عراقی‌ها می‌گویند: «یک دست صدا ندارد.»

 

برچسب ها: نجف ، کربلا ، سفر به عراق ، تحولات منطقه
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