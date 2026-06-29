باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت ایام حزن آل‌الله، به پیام هدایتگر رهبری معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: از رهبری معظم انقلاب به سبب صدور پیامی هدایتگرانه و نافع به مناسبت هفته قوه قضاییه، بی‌نهایت سپاسگزاریم.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: امسال با قلبی محزون، داغدار امام شهیدمان بودیم و نتوانستیم در هفته قوه قضاییه به محضر امام‌مان برسیم؛ با این وجود پیام رهبری معظم انقلاب و الطاف معنوی ایشان برای ما در مجموعه دستگاه قضایی مایه مباهات و مسرّت بود.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در پیام نافع و ارزشمند رهبری معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضاییه، نکات نغز و مهمی مندرج است که بر ما فرض است به تمامی آنها جامه عمل بپوشانیم. ما این پیام را نصب‌العین و فصل‌الخطاب می‌دانیم و تمام سعی و جهد خود را به کار خواهیم بست که به تمامی فرازهای آن فعلیت ببخشیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: جا دارد از زحمات و مجاهدت‌های قضات و کارکنان قضایی تشکر و قدردانی ویژه داشته باشم. آنها طی ۵ سال گذشته و همچنین طی یک سال اخیر که کشور متحمل دو جنگ و همچنین یک اغتشاشات و شبه‌کودتا شد، حقیقتاً جهاد کردند و علی‌رغم اینکه بعضاً اماکن کاری آنها صدمه دیده بود و حتی خطر بمباران دشمن نیز وجود داشت، محل خدمت خود را ترک نکردند و اجازه ندادند که کار خدمت‌رسانی به مردم بر روی زمین بماند.

فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی باید عملیاتی شوند

رئیس عدلیه ضمن قرائت فرازهایی از پیام رهبری معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: یکی از نکات ظریف پیام رهبری معظم انقلاب آن است که ایشان قوه قضاییه را رکن نظام دانستند؛ وقتی دستگاهی به عنوان رکن نظام معرفی می‌شود، هم وظیفه و مسئولیت عناصر فعال در آن دستگاه مضاعف می‌شود و هم مسئولیت سایر دستگاه‌ها نسبت به آن رکن نظام، یادآوری و متجلی می‌شود. ما به عنوان مسئولان و شاغلان در دستگاه قضا باید نهایت جهد خود را به کار بندیم تا رضایت الهی را کسب و اعتماد مردم را جلب کنیم؛ از سوی دیگر سایر دستگاه‌ها نیز باید مواظبت کنند و تلاش به خرج دهند تا مبادا تضعیفی علیه این رکن نظام انجام گیرد.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: همانطور که رهبری معظم انقلاب فرمودند قوه قضاییه هم باید خودش در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد و هم باید سایر نهادها و دستگاه‌ها را در نیل به این مطلوبیت و هم‌ترازی یاری رساند. باید ببینیم که در گذشته چه کرده‌ایم و در آینده می‌خواهیم چه کنیم؛ باید بررسی کنیم که در کجاها عملکرد و مواضع ما در تراز نظام اسلامی نبوده است؛ قطعاً باید این نواقص و کاستی‌ها را رفع کنیم و همت گماریم تا نقاط قوت، هرچه بیشتر تقویت شوند.

برای اجرای سند تحول و تعالی قضایی باید کادرسازی کنیم

محسنی اژه‌ای با اشاره به الزامات تحقق قوه قضاییه‌ی تراز، اظهار کرد: قطعاً همانطور که رهبری معظم تصریح فرمودند برای رسیدن به قوه قضاییه‌ تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی، نیاز به تمهیدات داخلی و اجرایی، اعتبارات، کادرسازی‌ها، تسریع در برنامه‌ریزی‌ها و هوشمندسازی فرایندها و ایضاً اتخاذ روحیه جهادی مضاعف داریم. بخشی از این امور را می‌توانیم با مجاهدت بیشتر و اتخاذ تمهیدات داخلی متقن‌تر کسب کنیم؛ لکن برای نیل به سایر ساحات، نیاز به مساعدت سایر قوا داریم.

عزم جزم دشتگاه قضا برای مبارزه بی‌امان با فساد

رئیس قوه قضاییه در ادامه به مقوله‌ مبارزه با فساد پرداخت و بیان کرد: عزم ما برای مبارزه‌ ریشه‌ای و همه‌جانبه با فساد جزم است و ما حتماً این بخش از فرامین رهبری معظم انقلاب را هم با جدیت هرچه تمام پی‌می‌گیریم؛ وقتی با فساد و مفسد مبارزه می‌شود سر و صداهایی بلند می‌گردد؛ این سر و صداها عمدتاً از ناحیه قدرتمندان، متنفذین و مترفین است. ما هیچگونه اعتنایی به این غوغاسالاری‌ها نخواهیم داشت و زیر بار توصیه‌های ناحق در امر مبارزه با فساد نخواهیم رفت و سختی‌های مسیر مبارزه با فساد را تحمل خواهیم کرد.

رئیس دستگاه قضا با تشریح مؤلفه‌های لازم برای مبارزه‌ قاطع با فساد تصریح کرد: در مبحث مبارزه با فساد، مقوله‌ مهم آن است که بتوانیم چند گزاره را به درستی و جامعیت با هم مجتمع سازیم. باید تعریف درستی از فساد و مفسد داشته باشیم و آثار و نحوه‌ مبارزه با فساد را بدانیم. نکند به گونه‌ای باشد که در مسیر مبارزه با فساد، اصطلاحاً برای درست کردن ابرو، چشم را هم کور کنیم. از سویی دیگر ضروریست که ریشه‌های فساد را بخشکانیم و از وقوع فساد پیشگیری به عمل آوریم. لازمه‌ بعدی در این فریضه، اهتمام به مقوله‌ اطلاع‌رسانی اصولی و صواب است.

رئیس عدلیه اضافه کرد: در مبحث دفاع از آزادی‌های مشروع و احیای حقوق عامه نیز که در پیام ارزشمند رهبری معظم انقلاب مندرج است باید جهد و تلاش بیشتری به خرج دهیم؛ طی سال‌های اخیر کارهایی در قوه قضاییه در راستای تعریف مصادیق آزادی‌های مشروع و چگونگی دفاع از آنها انجام گرفته است اما لازم است به این کارها، عمق و غنای بیشتری ببخشیم.

لزوم خونخواهی امام شهید و سایر شهدا

قاضی‌القضات با اشاره به مبحث خونخواهی امام شهید و سایر شهدا، خاطرنشان کرد: یکی از فرازهای پیام ارزشمند رهبری معظم انقلاب، مبحث خونخواهی شهدا و پیگیری و احقاق حقوق تضییع‌شده‌ ملت ایران در اثر جنایات مجرمان بین‌المللی و مستکبران و تجاوزکاران جهانی بالاخص در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ است. در این فقره، همه ذیربطان در قوه قضاییه، مبتنی بر وظیفه ذاتی همچنین وجدان انسانی و غیرت اسلامی و حمیّت ایرانی خود، به خط شده‌اند تا از شهدای‌مان و در رأس آنان، امام شهیدمان، خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه‌الزکیه) خونخواهی کنند. اما در این عرصه، باید با سایر دستگاه‌های ذیربط حکومتی و دولتی از جمله وزارت امورخارجه، هم‌افزایی بیشتری داشته باشیم.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اهمیت جهاد حقوقی در فقره‌ محکوم کردن رژیم‌های متجاوز آمریکا و اسرائیل در مجامع بین‌المللی اظهار کرد: امروز در مقابله با متجاوزین آمریکایی و صهیونی، یکی از تکالیف اصلی قوه قضاییه، جهاد حقوقی بین‌المللی است. قوه قضاییه با همراهی سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت امور خارجه، با جدیت و اهتمام، جنایات جنگی آمریکا را علیه ملت ایران در مراجع بین‌المللی پیگیری می‌کند و نسبت به طرح دعاوی حقوقی و کیفری علیه جنایتکاران جنگی اصرار دارد. در این مسیر، مستندسازی دقیق، شامل جمع‌آوری شواهد، اسناد، تصاویر و شهادت‌نامه‌ها با رعایت استانداردهای حقوقی بین‌الملل، یک اصل اساسی و مهم است که با قوت و قدرت باید انجام گیرد.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: شکایت از آمریکا و اسرائیل توسط خانواده شهدا و جانبازان در محافل بین‌المللی، از دیگر دستورکارهاست که در این مسیر نیز قوه قضاییه باید هر چه بیشتر یار و مددکار خانواده معزز شهدا و جانبازان جنگ‌های تحمیلی اخیر باشد.

جهاد در پیگیری ابعاد حقوقی و قضایی تجاوز رژیم‌های آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در حوزه‌ پیگیری ابعاد حقوقی و قضایی تجاوز رژیم‌های آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران و جنایات جنگی رخ داده در این تجاوز، هم در ساحت داخلی و هم در ساحت بین‌المللی، جهاد حقوقی و قضایی را بیش از پیش در دستورکار قرار دهیم و این مهم را تا سرمنزل مقصود رها نکنیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از اقداماتی که در قوه قضاییه برای محکوم کردن سردمداران رژیم متجاوز آمریکا در مجامع بین‌المللی صورت گرفته است، تدوین و تجمیع مواضع و اعترافات صریع سرکردگان جنایتکار این رژیم مبنی بر ارتکاب جنایت علیه مردم ایران است. ما در تلاش هستیم این مستندسازی‌ها را تکمیل کنیم.

رئیس عدلیه با اشاره به کتاب قطور جنایتکاری‌های رژیم آمریکا اظهار کرد: رژیم امریکا سرآمد همه جنایتکاران تاریخ است؛ در تمامی جنایت‌هایی که در دهه‌های اخیر در نقاط مختلف دنیا به وقوع پیوسته است، رژیم آمریکا یا مباشر اصلی و یا منشأ اصلی بوده است.

قاضی‌القضات با مرور برخی از جنایات رژیم آمریکا در نقاط مختلف جهان خاطرنشان کرد: می‌توانیم با همراهی سایر مللی که از امریکا زخم خورده‌اند و جلب مشارکت حقوقدانان باوجدان بین‌المللی، کیفرخواستی متقن و مستند و بلند بالا را در باب جنایت‌های رژیم امریکا علیه مردم جهان تدوین کنیم.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: تخصص و تبحر رژیم آمریکا آن است که با پروپاگاندا و تبلیغات رنگارنگ، جنایات خود را سفیدشویی کند و به قلب و تحریف واقعیت مبادرت ورزد؛ ماه با کار انقلابی نباید اجازه دهیم که این حربه رژیم امریکا پیرامون دو جنگ تحمیلی اخیر و شبه‌کودتای دی ماه سال گذشته عملیاتی شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در این نشست ضمن برشمردن ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی شهید بهشتی، گفت: شهید بهشتی یک روحانی خستگی‌ناپذیر، نواندیش، مدیر، مدبر، دلسوز و خیرخواه بود. منطق او در برابر دشمنان اسلام و مارکسیست‌ها و التقاطی‌ها به قدری متقن و قوی بود که وجودش را تاب نیاوردند و او را مظلومانه به شهادت رساندند. در مظلومیت شهید بهشتی همین بس که بعضاً برخی از افراد دخیل در انقلاب ماموریت می‌یافتند تا شخصیت او را تخطئه و تخریب کنند. قاتلان شهید بهشتی که از سوی مستکبران هدایت و حمایت می‌شدند اکنون در در دامن آنها روزگار می‌گذرانند.

اجرای بیش از ۶۰ درصد سند تحول قوه قضاییه

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «حمزه خلیلی» معاون اول دستگاه قضا به ارائه گزارشی از اجرای سند تحول در عدلیه طی ۵ سال گذشته پرداخت و گفت: بیش از ۶۰ درصد سند تحول قوه قضاییه در دوره مدیریت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر دستگاه قضا، اجرایی شده است.

وی با اشاره به افزایش سطح رضایتمندی مردم از عملکرد قوه قضاییه در دوره اخیر، گفت: امروز ۹۶ درصد از ابلاغ‌های قضایی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود؛ در گذشته، پاسخ به استعلامات دریافت گواهی عدم سوء پیشینه، ۱۰۹ ساعت طول می‌کشید ولی امروز این فرایند طی ۱۴ ساعت انجام می‌شود.

خلیلی گفت: طی دوره تحول و تعالی قضایی و تا به امروز، بیش از ۱۱ هزار جلسه دادگاه علنی برخط برگزار شده است.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه از انتشار ۱۰ میلیون آرای قضایی گمنام‌سازی شده برای عموم مردم، صاحبنظران، حقوقدانان همچنین برگزاری ۸۰ هزار مزایده به صورت الکترونیکی طی دوره تحول و تعالی خبر داد.

وی گفت: قوه قضاییه طی پنج سال اخیر، مقوله آموزش‌های ضمن خدمت قضات را بسیار جدی گرفته و در یک نمونه با ایجاد دستیار هوشمند قاضی، برای قضاوت هرچه مطلوب‌تر و علمی‌ترِ قضات، به آنها کمک شایانی کرده است.

خلیلی تصریح کرد: امروز زمان اجرای دستور قضایی مسدودی حساب‌ها از یک ماه به یک ساعت همچنین زمان استعلامات قضایی نیز از یک ماه به یک روز کاهش پیدا کرده است.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به راه اندازی سامانه جامع هوشمند کارشناسی طی دوره تحول و تعالی، عنوان کرد: با راه‌اندازی سامانه جامع هوشمند کارشناسی، جلوی بسیاری از فسادها گرفته شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدجعفر منتظری» رئیس دیوان عالی کشور نیز در این جلسه ضمن طرح مطالب و نقطه‌نظرات خود گفت: ما باید تلاش کنیم که دائماً آسیب‌ها و نواقص عملکردی خود را برطرف سازیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین «محمد موحدی آزاد» دادستان کل کشور نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند پیگیری استیفای حقوقی ملت ایران در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه پرداخت.

وی با اشاره به تعداد قابل توجهِ گزارش‌های دریافت شده در سامانه «شناسایی معاندین خارج‌نشین» و سامانه «شناسایی جواسیس و وطن‌فروشان» طی مدت اخیر و اقداماتِ صورت گرفته در قبال این گزارش‌ها، گفت: طی مدت زمان کمتر از یک ماه، بیش از ۳ هزار گزارش در سامانه دریافت گزارشات مربوط به احتکار و گرانفروشی کالاهای اساسی و ارزاق عمومی دریافت شد و اقدامات لازم در خصوص آنها انجام شد.

دادستان کل کشور اظهار کرد: طی جنگ تحمیلی ۴۰ روزه و ایام پس از آن، همکاران ما با بازدیدها و پیگیری‌های میدانی در هتل‌های محل اسکان جنگ‌زدگان و آسیب‌دیدگان، جویای احوال مشکلات آنها می‌شدند؛ امروز با برطرف شدن مسائل و مشکلات تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی آسیب‌دیدگان و جنگ‌زدگان جنگ اخیر، بالغ بر ۷۰ درصد از هتل‌هایی که به این آسیب‌دیدگان اسکان داده بودند، تخلیه شده است؛ تاکنون مشکلات ۹۸ درصد از ساختمان‌هایی که طی جنگ ۴۰ روزه متحمل آسیب جزئی شده بودند حل شده است؛ ۳۹ درصد از اقدامات مربوط به مقاوم‌سازی ساختمان‌های آسیب دیده نیز انجام شده است؛ نوسازی ۶۳ درصد از ساختمان‌های خسارت دیده نیز آغاز و پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است.

بیش از ۳۰۲ هزار خواهان در باب مطالبه خسارات مادی و معنوی جنگ اخیر

دادستان کل کشور در ادامه از رسیدگی به ۲۰۱ فقره پرونده کیفری مرتبط با جنگ‌های تحمیلی اخیر در شعب ویژه و صدور قرار نهایی برای برخی از این پرونده‌ها خبر داد و گفت: بیش از ۳۰۰ دادخواست با بیش از ۳۰۲ هزار خواهان در باب مطالبه خسارات مادی و معنوی، وارد شعب ویژه دادگاه حقوقی شده که این پرونده‌ها در حال رسیدگی هستند و بیش از دو هزار وکیل نیز برای پیگیری پرونده‌های مذکور اعلام آمادگی کرده‌اند.

«اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه اظهار کرد: دستگاه قضایی طی دوره تحول و تعالی در پرتو هدایت‌های حکیمانه امام شهید و با مسئولیت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، اقدامات خود را در مسیر حق و عدالت و با تکیه بر برنامه‌محوری انجام داده است.

وی با بیان اینکه طی پنج سال اخیر اتصال بیش از ۹۰۰ وب سرویس و سامانه قوه قضاییه با سایر دستگاه‌ها برقرار شده است، گفت: کاهش مدت زمان پاسخگویی به استعلامات از یک ماه به یک ساعت، یکی از نتایج طراحی زیرساخت‌های لازم در قوه قضاییه و اتصال آنها به سامانه‌های سایر دستگاه‌هاست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: طی دوره تحول و تعالی، بسیاری از فرایندهای قضایی ناکارآمد اصلاح شدند؛ در این راستا، ۱۹۹۱ برنامه از سال ۱۴۰۱ تا کنون عملیاتی شده و تعداد قابل توجهی از فرآیندها (از دیوان عالی کشور تا پایین‌ترین جزء در دستگاه قضا) اصلاح شدند.

جهانگیر با اشاره به کاهش ۲۶ درصدی میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌ها ادامه داد: در نتیجه نظارت‌های هوشمند صورت گرفته، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر، ۲۳ درصد طی ۵ سال گذشته کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه امروز بیش از ۶۳ خدمت در قوه قضاییه به صورت هوشمند به مردم ارائه می‌شود، گفت: سامانه خدمت‌رسان دریافت نوبت، سالیانه بیش از ۵ میلیون نوبت دهی رایگان انجام می‌دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه از اعزام گروه‌های جهادی قوه قضاییه به سه هزار نقطه کم‌برخوردار کشور برای انجام خدمات قضایی مورد نیاز مردم این مناطق خبر داد.

وی گفت: امروز پذیرش الکترونیکی لوایح قضایی در سامانه عدل‌ایران به صورت هوشمند در حال انجام است؛ ثبت بیش از ۱۲ میلیون لایحه قضایی به صورت خودکار در طول یک سال، نشان دهنده تسریع امر خدمت‌رسانی به مردم در قوه قضاییه است.

جهانگیر با بیان اینکه هم‌اکنون دادرسی ۸۵ درصد از زندانیان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: از سال ۱۴۰۱ تا به امروز، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار جلسه دادرسی الکترونیک زندانیان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱۱۷ میلیون ابلاغ الکترونیکی در قوه قضاییه صادر شده است، افزود: امروز با استفاده از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام)، فرآیند شناسایی و توقیف هوشمند دارایی‌ها از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه رسیده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: میانگین نرخ مختومه شدن پرونده‌ها در دستگاه قضایی که در گذشته کمتر از ۹۰ درصد بود امروز به ۹۸ درصد رسیده است.

جهانگیر یادآور شد: رئیس قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، بیش از تمام روسای این قوه طی سنوات گذشته در زندان‌های مناطق مختلف کشور حضور یافت و در جریان مسائل و مشکلات زندان و زندانیان قرار گرفت و با سفرهای استانی مسئله‌محور، بازدیدها و دیدارهای میدانی خود، بسیاری از مشکلات چندین ساله کشور و مردم را حل کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ هزار شعبه دادگاه صلح، بدون آنکه بودجه‌ای به قوه قضاییه اضافه شود، کار خود را با هدف تقویت صلح و سازش در کشور آغاز کردند.

جهانگیر در ادامه از راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی در ۲۰ استان کشور برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و همچنین ایجاد کارنامه قضایی (عِلمی و رفتاری) برای همه کارکنان قضایی طی دوره تحول و تعالی خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: در ۵ سال اخیر حدود ۳۰ هزار پرونده کثیرالشاکی (بالای ۱۰ شاکی) در دستگاه قضایی رسیدگی شدند.

«ناصر سراج» دبیر ستاد حقوق بشرقوه قضاییه نیز در این جلسه، از تدوین درمجموع ۱۰۰ مقاله، گزارش و بیانیه روشنگرانه این ستاد در خصوص جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد.

«علی القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه، گفت: عملکرد دادگستری استان تهران در دوره پنج ساله اخیر در شاخص‌های مبتنی بر مطالبات هشت گانه رهبر شهید انقلاب، عملکردی دارای پیشرفت بوده است.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه طی دو جنگ تحمیلی و یک کودتای اخیر، در کف میدان حضور داشت و صحنه را ترک نکرد، گفت: همکاران ما در دادگستری استان تهران، در این ایام به صورت شبانه‌روزی به مردم خدمات ارائه می‌دادند و با رسیدگی‌های فوق‌العاده و خارج از نوبت و تشکیل شعب ویژه، تلاش کردند عملکردی ویژه را از خود به یادگار بگذارند.

منبع: قوه قضاییه