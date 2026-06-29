بازیکن تیم فوتبال استقلال برای کادرفنی این تیم جهت حضور در تمرینات شرط تعیین کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در حالی که تمرینات تیم فوتبال استقلال برای آمادهسازی حضور در فصل جدید آغاز شده، وضعیت تمدید قرارداد برخی بازیکنان همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و همین موضوع باعث ایجاد چالشهایی برای کادر فنی این تیم شده است.
در همین راستا، علیرضا کوشکی، وینگر فصل گذشته استقلال، به مسئولان و کادر فنی این باشگاه اعلام کرده است که تا زمان تعیین تکلیف وضعیت قرارداد و تمدید آن، در تمرینات گروهی آبیپوشان شرکت نخواهد کرد.
کوشکی که فصل گذشته عملکرد قابل قبولی در ترکیب استقلال داشت و توانست در مقاطع مختلف یکی از مهرههای تأثیرگذار این تیم باشد، خواهان مشخص شدن هرچه سریعتر وضعیت همکاری خود با باشگاه است. گفته میشود این بازیکن معتقد است پیش از حضور در تمرینات باید قرارداد جدید او نهایی و به امضا برسد.
از سوی دیگر، مدیران باشگاه استقلال مذاکراتی را با این بازیکن و مدیر برنامههایش آغاز کردهاند و امیدوارند در روزهای آینده با رفع اختلافات موجود، قرارداد کوشکی تمدید شود تا او بدون مشکل در تمرینات پیشفصل حاضر شود.
کادر فنی استقلال نیز علاقهمند به حفظ این بازیکن است و امیدوار است هرچه زودتر شرایط برای بازگشت او به تمرینات فراهم شود؛ چرا که برنامههای آمادهسازی تیم برای حضور در رقابتهای فصل آینده با جدیت دنبال میشود و غیبت بازیکنان میتواند روند آمادهسازی را تحت تأثیر قرار دهد.
قرار است طی روزهای آینده دور جدیدی از مذاکرات میان مسئولان باشگاه و نمایندگان این بازیکن برگزار شود تا در صورت دستیابی به توافق نهایی، کوشکی به جمع شاگردان سهراب بختیاریزاده بازگردد.