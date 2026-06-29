احسان احمدی مدافع سرافراز وطن، از فرزندان غیور چهارمحال‌وبختیاری، در حین انجام مأموریت و تأمین امنیت مردم به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - شهید احسان احمدی که اصالتاً اهل روستای «دوازده امام» از توابع شهرستان اردل بود، در جریان یک عملیات تعقیب و گریز متخلفان در محور مواصلاتی جونقان به فارسان، جان خود را در راه حفظ نظم و امنیت میهن اسلامی تقدیم کرد و به فیض عظمای شهادت نائل آمد.

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مدافع وطن احسان احمدی، همراه با مراسم تجمع ساعت ۲۱ امشب دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ از شهرکرد، خیابان آیت‌الله کاشانی، چهارراه دولت به سمت چهارراه فارابی برگزار می‌گردد.

همچنین تشییع در اردل فردا سه‌شنبه ۹ تیرماه ساعت ۹ صبح از فرماندهی نیروی انتظامی اردل به سمت گلزار شهدای اردل برگزار خواهد شد.

یاد و نام این مدافع سرافراز وطن گرامی باد.

برچسب ها: مدافع امنیت ، شهادت مدافع امنیت
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