باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بدون ارائه جزئیات بیشتر مدعی شد که نشستی با ایران سه‌شنبه در دوحه برگزار خواهد شد.

ترامپ در پلتفرم رسانه اجتماعی خود با نام Truth Social با حروف بزرگ ادعا کرد: «ایران درخواست دیدار کرده است. این دیدار فردا در دوحه برگزار خواهد شد.»

پیش از این، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران گفته بود که هیچ دیدار برنامه‌ریزی شده‌ای با مقامات آمریکایی از «تیم‌های فنی» در قطر برای این هفته وجود ندارد.

ایران روز یکشنبه پس از حملات هوایی جدید آمریکا، حملات پهپادی و موشکی را علیه اهدافی آمریکایی در منطقه انجام داد و در صورت ادامه حملات واشنگتن، تهدید به «توقف کامل» مذاکرات برای پایان جنگ کرد.

منبع: الجزیره