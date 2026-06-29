فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان از اعزام بیش از ۱۷ کاروان از نقاط مختلف استان به تهران برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران ضمن قدردانی از حضور و همراهی مردم شریف استان در جریان جنگ تحمیلی اخیر اظهار کردند: مردم هرمزگان با بصیرت و روحیه انقلابی، همواره در کنار نیروهای مسلح، نظام جمهوری اسلامی و رهبری ایستاده‌اند و بار دیگر وفاداری خود را نشان دادند.

ایشان افزودند: با تشکیل ستاد استانی مراسم تشییع با حضور امام جمعه ،استاندار و دستگاه‌های اجرایی استان، برنامه‌ریزی‌های لازم برای حضور باشکوه مردم هرمزگان انجام شده است.

بر اساس این برنامه‌ریزی‌ها، بیش از ۱۷ کاروان از نقاط مختلف استان از روز جمعه به سمت تهران اعزام خواهند شد که بخشی از این اعزام‌ها با قطار، بخشی با اتوبوس و بخشی نیز با حضور مردمی و خودروهای شخصی انجام می‌شود.

فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با اشاره به پیش‌بینی برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در تهران، گفتند: هیئت‌های مذهبی و مواکب استان نیز برای حضور در این مراسم و پشتیبانی از زائران هرمزگانی آماده شده‌اند.

در ادامه این گفت‌وگو تأکید شد: روند ثبت‌نام و هماهنگی کاروان‌ها انجام شده و ده‌ها هزار نفر از مردم استان برای شرکت در این آیین معنوی و تاریخی حضور خواهند داشت.

همچنین برنامه‌ریزی لازم برای حضور مردم هرمزگان در مراسم‌های بزرگداشت قم و مشهد نیز در حال انجام است و جزئیات بیشتر از سوی ستاد بزرگداشت و روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع:روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان