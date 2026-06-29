نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: راهگذر ساحلی جنوب کشور با ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار در حال ساخت در محدوده شهرستان بستک است.

باشگاه خبرنگاران جوان -احمد جباری نماینده غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: راهگذر جنوب، از سه راهی کافه مراغ در شهرستان بندرلنگه تا لارستان استان فارس ادامه دارد که 135 کیلومتر آن تا تونل پاسخند در هرمزگان است.

وی افزود: این راهگذر به راهگذر نوارساحلی کشور در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان متصل می شود.

جباری افزود: اکنون ساخت راهگذار جنوب به نوارساحلی، هفتاد درصد پیشرفت دارد و در محدوده هرمزگان 85 کیلومتر آن ساخته شده است.وی گفت: اعتبار 4 هزار میلیارد تومانی این طرح از محل بودجه های ملی تامین شده است و تا هفته دولت امسال، بخشی از جاده که در محدوده روستای انوه شهرستان بستک واقع شده به بهره برداری می رسد.

جباری افزود: با اتصال این راهگذر به تونل پاسخند، بیش از 30 پیچ خطرناک، نقطه حادثه خیز کوهستانی و دهانه پل از مسیر حذف می شود و نقش مهمی در افزایش ایمنی جاده و کاهش مصرف سوخت دارد.وی همچنین با اشاره به دشواری عملیات اجرایی در محل ساخت تونل افزود: تنها در این بخش، یک میلیون مترمکعب خاکبرداری برای ساخت حدود سه کیلومتر مسیر جدید در حال اجرا است.

برچسب ها: هرمزگان ، بزرگراه ساحلی
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