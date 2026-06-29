باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد احمدی فارسانی در جلسه کمیته اسکان و خدمات ستاد برگزاری مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» در سالن شهید حسین مولوی شهرداری قم با بیان این که این اداره‌کل و مراکز اقامتی استان تمام توان خود را در اسکان هرچه بهتر شرکت‌کنندگان در آیین به کار می‌گیرند، اظهار کرد: همه نهاد و دستگاه‌های استان تمام ظرفیت خود را برای اسکان هر چه بهتر شرکت‌کنندگان در این مراسم به کار گرفته‌اند.

وی با تأکید بر این که از همه امکانات و ظرفیت‌ها برای میزبانی شایسته از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب بهره می‌بریم، بیان کرد: تمامی ظرفیت‌های مراکز اقامتی استان برای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم بسیج شده است.

وی از همکاری و مشارکت مسئولانه و دلسوزانه دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مجموعه‌های گوناگون استان در فراهم‌سازی امکانات اسکان برای شرکت‌کنندگان در این مراسم تقدیر و تشکر کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم خاطرنشان کرد: انجمن‌ها و تأسیسات گردشگری استان با تمام ظرفیت در پذیرایی و اسکان شرکت‌کنندگان مشارکت دارند.

احمدی همچنین از شرکت‌کنندگان در این مراسم خواست؛ برای تسهیل خدمات‌رسانی، اقلام مورد نیاز شخصی از جمله پتوی مسافرتی، زیرانداز و امکانات اولیه مانند آب همراه داشته باشند.

در این جلسه حاضران با هدف برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم، ظرفیت‌های موجود برای اسکان زائران و شرکت‌کنندگان را بررسی و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اجرایی خود را در این زمینه مطرح کردند.

آیین تشییع رهبر شهید، حضرت آیت‌ الله‌ العظمی سیدعلی خامنه‌ای، روز ۱۶ تیرماه جاری در شهر قم برگزار می‌شود.