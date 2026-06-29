شهردار سهند از راه اندازی خط اتوبوسرانی در فاز چهار این شهر خبر داد و گفت: این طرح از روز دوشنبه هشتم تیرماه و به نیت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) با دو دستگاه اتوبوس رسماً اجرایی می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - شمس‌الله فیروزیان اظهار داشت: اتوبوس‌های فاز چهار از ساعت ۶ صبح روز هشتم تیرماه فعالیت رسمی خود را آغاز خواهند کرد و شهروندان می‌توانند از این خدمت حمل‌ونقل عمومی بهره‌مند شوند.

وی با تشریح مسیر حرکت این اتوبوس‌ها تصریح کرد: مبدأ حرکت این اتوبوس‌ها، ایستگاه واقع در مقابل بانک مسکن فاز ۲ بوده و پس از طی مسیر داخل فاز ۴ مجدداً به ایستگاه مقابل بانک مسکن بازگشته و کار جابجایی مسافران را به‌صورت سرویس درون‌شهری انجام خواهند داد.

شهردار سهند هدف از راه‌اندازی این خط را افزایش رفاه و آسایش شهروندان ساکن در فاز چهار دانست و افزود: با توجه به درخواست‌های مکرر اهالی این منطقه این مسیر طراحی و اجرایی شده است.

فیروزیان با اشاره به نرخ کرایه این خط اتوبوسرانی خاطرنشان کرد: نرخ کرایه برای هر مسافر مبلغ ۱۰ هزار تومان تعیین شده است و امیدواریم این طرح در بهبود حمل‌ونقل درون‌شهری سهند باشد.

وی از شهروندان خواست تا با استفاده مناسب از این خدمات، شهرداری را در ارتقای کیفیت حمل‌نقل عمومی یاری رسانند.

وی تاکید کرد: در صورت استقبال شهروندان، افزایش تعداد اتوبوس‌ها و توسعه مسیر‌های جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: راه اندازی اتوبوس ، شهر جدید سهند
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