بر اساس دستورالعمل اجرایی تأمین و فروش ارز زیارتی اربعین ۱۴۰۵، زائرانی که قصد دریافت ارز زیارتی را دارند، باید پیش از هر اقدامی، در سامانه سماح ثبت‌نام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس دستورالعمل اجرایی تأمین و فروش ارز زیارتی اربعین ۱۴۰۵، زائرانی که قصد دریافت ارز زیارتی را دارند، باید پیش از هر اقدامی، در سامانه سماح ثبت‌نام کنند؛ چرا که بهره‌مندی از این خدمت تنها برای ثبت‌نام‌کنندگان در این سامانه امکان‌پذیر خواهد بود.

 مطابق این دستورالعمل بانک مرکزی، فروش ارز زیارتی اربعین از ۲۰ تیرماه تا ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ انجام می‌شود و هر زائر واجد شرایط (بالای پنج سال) می‌تواند تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق ارز زیارتی دریافت کند.

ارائه مدارک هویتی معتبر و گذرنامه یا برگه تردد اربعین برای دریافت این ارز الزامی است. ثبت‌نام در سامانه سماح علاوه بر پوشش‌های بیمه‌ای و خدمات سفر، امکان بهره‌مندی از ارز زیارتی را نیز برای زائران فراهم می‌کند.

از این‌رو، متقاضیان سفر اربعین لازم است ثبت‌نام خود را در این سامانه در زمان مقرر تکمیل کنند تا بتوانند از خدمات پیش‌بینی‌شده برای زائران استفاده کنند.

همچنین سرپرستان خانوار می‌توانند با در اختیار داشتن مدارک هویتی افراد تحت تکفل، ارز زیارتی اعضای خانواده را نیز دریافت کنند و نیازی به حضور سایر اعضای خانواده در محل فروش ارز نخواهد بود. گفتنی است که متقاضیان سفر اربعین می‌توانند از نهم تیرماه در سامانه samah.haj.ir نام نویسی نمایند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

برچسب ها: حج و زیارت ، ارز اربعین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۳ ۰۸ تير ۱۴۰۵
دینار عراق ارزان به زائران بدهند تا تو عراق راحت مسافرت کنند
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۴ ۰۸ تير ۱۴۰۵
توجیه ندارد !!!!!
۱
۱
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