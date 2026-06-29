«وفاق» به معنای ترجیح مصالح عمومی بر سلایق فردی و جناحی است

باشگاه خبرنگاران جوان - سید احمد احمدیزاده، در آیین معارفه خود در جمع فرمانداران، مدیران و کارشناسان حوزه ستادی استانداری با ادای احترام به مقام شهدای جنگ رمضان، امام راحل و رهبر شهید، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایش، هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد شهید دکتر بهشتی، از حسن اعتماد استاندار محترم، معاونین وزیر کشور بهویژه معاونت سیاسی و جناب آقای دکتر مومنی، وزیر کشور، صمیمانه تشکر کرد.
او با اشاره به تجربه حضور بیش از یک سال و نیم بهعنوان مشاور و رئیس حوزه در محضر استاندار فارس، بهرهمندی از حضور دکتر امیری را فرصتی ارزشمند و سرمایهای برای استان توصیف کرد و بیان داشت: حضور در کنار شخصیتی که سالها در عالیترین سطوح اجرایی و مدیریتی کشور منشأ خدمات مؤثر بوده است، نعمتی بزرگ است. من از نزدیک درسهای بزرگی در زمینه درایت، تدبیر، مردمداری، اخلاقمداری، سعه صدر و مدیریت مبتنی بر عقلانیت و نگاه راهبردی از ایشان آموختم که این آموزهها سرمایهای گرانبها برای ادامه مسیر خدمت خواهد بود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با اشاره به مسئولیتپذیری استاندار در شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: دکتر امیری حتی در زمان جنگ و در شرایطی که خانه شخصی ایشان در معرض آسیب بود، استان را ترک نکردند و با شجاعت برای ثبات این مرز و بوم ایستادگی کردند؛ از این رو باید قدردان حضور چنین انسان فرهیختهای در رأس مدیریت استان باشیم.
احمدیزاده در تبیین رویکرد دولت چهاردهم، شعار «وفاق ملی» را راهگشای مسائل کشور دانست و تصریح کرد: وفاق به معنای کنار گذاشتان سلایق سیاسی نیست، بلکه به معنای آن است که منافع ملی و مصلحت عمومی را بر منافع جناحی و فردی ترجیح دهیم. ما مجری سیاستهای این دولت و برنامههای دکتر امیری هستیم که منشأ اتفاقات بزرگی در سطح استان بودهاند؛ اقداماتی که از لحاظ عدد و رقم با دورههای دیگر قابل مقایسه نیست.
او با اشاره به سابقه خدمت بیش از سه سال در دولت دوازدهم و احساس مسئولیت مضاعف در جایگاه فعلی، افزود: در شرایط کنونی کشور و استان، بیش از هر زمان دیگر نیازمند تقویت امید، انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی هستیم. فارس استانی بزرگ با تنوعی از اقوام، مذاهب و جریانهای سیاسی است؛ لذا اولویت اول ما اجرای سیاستهای دولت با تأکید بر انسجام اجتماعی و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهاست.
احمدیزاده گفت: رویکرد من دوری از حواشی و حرکت بر مدار عقلانیت است و دست همکاری من به سمت تمامی مدیران، دانشگاهیان، نخبگان، روحانیون، معتمدین و احزاب دلسوز نظام دراز است. همچنین از نقد سازنده و پیشنهادهای عملیاتی، بهویژه از سوی کسانی که برای استقرار دولت تلاش کردند، استقبال میکنم.
احمدیزاده در توصیههای خود به فرمانداران بهعنوان نمایندگان دولت در شهرستانها، بر لزوم اشراف کامل بر مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی تأکید کرد و اظهار داشت: انتظار میرود فرمانداران با شناسایی بهموقع چالشها، پیش از تبدیل شدن مشکلات به بحران، موضوعات را مدیریت و گزارش کنند. همچنین لازم است تا پایان سال جاری، موضوعات مهم را اولویتبندی کرده و برنامههای اجرایی دقیقی را برای آنها تدوین نمایند.
او به تقویم عملیاتی پیش رو اشاره و تأکید کرد که برگزاری برنامههای مرتبط با مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید، ایام اربعین حسینی (ع)، هفته دولت، برگزاری انتخابات و سایر رویدادهای ملی و مذهبی، در اولویتهای کاری این معاونت قرار دارد تا با برنامهریزی دقیق و همسویی کامل، به بهترین شکل به بهرهبرداری برسند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس در پایان با ذکر ملاکهای انتصابات جدید، بیان داشت: پاکدستی، دانش، تجربه و همراهی با سیاستهای دولت، مبنای انتصابات ما خواهد بود. احمدیزاده با تأکید بر اینکه عناوین شغلی گذرا هستند، ابراز امیدواری کرد که با هدایتهای دکتر امیری، در این مسئولیت منشأ خدماتی ماندگار برای مردم استان فارس باشد.
منبع: استانداری فارس