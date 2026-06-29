پنج نفر در شمال آلمان مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روز دوشنبه پنج نفر در شهری در شمال آلمان مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و کشته شدند و پلیس اعلام کرد که دو نفر، از جمله فرد مظنون به تیراندازی را دستگیر کرده است.

به گفته سخنگوی پلیس، انگیزه این حادثه در ورزشگاه اشتاده، نزدیک شهر بندری هامبورگ، هنوز مشخص نیست.

سخنگوی دوم پلیس به رویترز گفت که نقش فرد دوم بازداشت شده در حال حاضر مشخص نیست و افزود که هیچ مظنون دیگری متواری نیست.

وی گفت مشخص نیست که چند نفر زخمی شده‌اند و افزود که کشته‌شدگان همگی بزرگسال بوده‌اند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که این حادثه در نزدیکی یک مرکز جوانان در مرکز اشتاده، شهری با جمعیتی کمتر از ۵۰ هزار نفر در غرب هامبورگ، رخ داده است. سخنگو این موضوع را تکذیب کرد، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

درست پس از وقوع حادثه، پلیس به ساکنان هشدار داد که از این منطقه دور بمانند.

منبع: رویترز

برچسب ها: پلیس آلمان ، تیراندازی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۰۸ تير ۱۴۰۵
حالا ایران وحشیه یا شما بی شرف های آدمخوار؟
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