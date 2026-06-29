باشگاه استقلال تهران بودجه مناسبی برای نقل و انتقالات دارد، اما آنها نمی‌خواهند هزینه زیادی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی‌خواه - باشگاه استقلال در حالی فعالیت خود در بازار نقل‌وانتقالات تابستانی را دنبال می‌کند که برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، مدیران این باشگاه از بودجه مناسبی برای تقویت تیم برخوردار هستند، اما قصد ندارند با ورود به رقابت‌های سنگین مالی، هزینه‌های غیرمنطقی را به باشگاه تحمیل کنند.

پس از برگزاری جلسات متعدد میان مدیران باشگاه و کادر فنی، سیاست نقل‌وانتقالاتی استقلال برای فصل آینده بر پایه جذب بازیکنان مورد نیاز با رعایت اصول اقتصادی تدوین شده است. بر همین اساس، اگرچه منابع مالی لازم برای تقویت تیم در اختیار باشگاه قرار دارد، اما مسئولان استقلال اعتقاد دارند پرداخت ارقام نجومی و خارج از عرف به بازیکنان، نه تنها کمکی به موفقیت تیم نمی‌کند، بلکه می‌تواند در آینده مشکلات مالی جدیدی برای باشگاه به وجود آورد.

بر اساس اطلاعات کسب شده، مدیران استقلال در مذاکرات اخیر با چند بازیکن داخلی و خارجی نیز حاضر نشده‌اند از سقف بودجه تعیین‌شده عبور کنند و در مواردی که درخواست مالی بازیکنان فراتر از برآورد باشگاه بوده، روند مذاکرات متوقف شده است. این در حالی است که کادر فنی همچنان خواهان جذب چند بازیکن در پست‌های مورد نیاز است و مذاکرات برای جذب گزینه‌های مدنظر ادامه دارد.

مدیران باشگاه در جلسات داخلی تأکید کرده‌اند که استقلال باید ضمن حفظ توان رقابتی خود، از تکرار اشتباهات مالی سال‌های گذشته جلوگیری کند. از این رو، اولویت اصلی آبی‌پوشان جذب بازیکنانی است که علاوه بر کیفیت فنی، از نظر مالی نیز با سیاست‌های اقتصادی باشگاه همخوانی داشته باشند.

استقلال که خود را برای حضور در رقابت‌های فصل آینده آماده می‌کند، قصد دارد تیمی متوازن و مدعی را روانه مسابقات کند، اما مسئولان این باشگاه معتقدند موفقیت تنها با هزینه‌های سنگین به دست نمی‌آید و مدیریت صحیح منابع مالی، یکی از مهم‌ترین ارکان موفقیت در فصل پیش رو خواهد بود.

بر همین اساس، انتظار می‌رود روند نقل‌وانتقالات استقلال در هفته‌های آینده نیز با همین رویکرد ادامه پیدا کند و مدیران باشگاه تنها در صورتی قرارداد بازیکنان جدید را نهایی کنند که از نظر فنی و مالی، شرایط مورد نظر باشگاه را داشته باشند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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