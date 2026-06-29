رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به آخرین وضعیت پرونده فوت دو شهروند در حادثه موسوم به مسمومیت اخیر، گفت: تاکنون نظریه پزشکی قانونی درباره علت فوت این افراد صادر نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر آسیابی با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی مرجع رسمی کارشناسی قوه قضاییه در اینگونه پروندههاست، افزود: تا زمانی که نظریه رسمی پزشکی قانونی صادر نشود، امکان اظهار نظر درباره علت فوت، میسر نمیباشد.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: مطالبی که این روزها درباره ارتباط این حادثه مطرح میشود، تاکنون هیچگونه تأیید رسمی ندارد و صرفاً در حد شایعه است.
آسیابی با بیان اینکه نمونههای لازم از سوی پزشکی قانونی اخذ شده است گفت: فرآیند بررسیهای سمشناسی نیازمند طی شدن مراحل علمی و آزمایشگاهی است و بر اساس ضوابط و استانداردهای پزشکی قانونی، پیشبینی میشود اعلام نظریه نهایی دستکم حدود یک ماه زمان ببرد.
وی تأکید کرد: به محض وصول نظریه پزشکی قانونی، نتیجه به صورت رسمی اطلاعرسانی خواهد شد و از شهروندان درخواست میکنیم تا آن زمان به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند.
منبع: دادگستری