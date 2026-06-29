مدیران باشگاه استقلال تهران در تلاش هستند تا پیش از آغاز لیگ برتر یک اردوی تمرینی در خارج از کشور داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مدیران باشگاه استقلال در ادامه برنامهریزیهای خود برای آمادهسازی هرچه بهتر تیم جهت حضور در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران، در صدد برگزاری یک اردوی تدارکاتی خارج از کشور برای آبیپوشان پایتخت هستند.
مسئولان باشگاه استقلال با هدف ارتقای سطح آمادگی فنی، بدنی و تاکتیکی بازیکنان و همچنین ایجاد هماهنگی بیشتر میان نفرات جدید و قدیمی، گزینههای مختلفی را برای برگزاری این اردو در خارج از ایران مورد بررسی قرار دادهاند.
در همین راستا، چند کشور به عنوان مقصد احتمالی اردوی پیشفصل استقلال مطرح شدهاند و مذاکرات اولیه برای فراهم کردن شرایط سفر، محل اقامت و برگزاری دیدارهای دوستانه نیز آغاز شده است. گفته میشود انتخاب نهایی مقصد اردو منوط به جمعبندی نهایی کادر فنی و مدیران باشگاه خواهد بود.
کادر فنی استقلال معتقد است برگزاری اردوی خارجی میتواند نقش مهمی در افزایش آمادگی تیم، هماهنگی تاکتیکی و همچنین ارزیابی دقیقتر بازیکنان پیش از شروع فصل جدید داشته باشد؛ موضوعی که در موفقیت آبیپوشان در رقابتهای پیش رو تأثیرگذار خواهد بود.
از سوی دیگر، مدیران باشگاه نیز تلاش دارند با توجه به شرایط مالی و برنامه نقلوانتقالاتی، بهترین گزینه ممکن را از نظر هزینه و امکانات برای برگزاری این اردو انتخاب کنند تا ضمن مدیریت هزینهها، بیشترین بازده فنی برای تیم حاصل شود.
گفتنی است استقلال خود را برای حضور در رقابتهای لیگ برتر، جام حذفی و سایر مسابقات فصل آینده آماده میکند و برگزاری اردوی تدارکاتی خارجی یکی از بخشهای مهم برنامه آمادهسازی این تیم به شمار میرود.