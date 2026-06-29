باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی -مرکز پژوهش‌های حقوق اقلیت‌ها، همزمان با هفته حقوق بشر آمریکایی، نشست تخصصی «تبعیض سیستماتیک در آمریکا؛ واکاوی وضعیت حقوق بشری رنگین‌پوستان، اقلیت‌ها و زنان» را برگزار کرد.

احمد کاظمی، رئیس مرکز پژوهش‌های حقوق اقلیت‌ها، در ابتدای این نشست با اشاره به هفته پژوهش و افشای حقوق بشر آمریکایی، برگزاری این نشست را از منظر بازخوانی علمی و حقوقی آخرین وضعیت حقوق بشر اقلیت‌ها و زنان در آمریکا مهم خواند.

وی با اشاره به تهیه سه گزارش پژوهشی از وضعیت اقلیت‌ها و مردمان بومی در آمریکا توسط این مرکز، اظهار کرد: رویکرد‌های دوگانه و استفاده ابزاری آمریکا از حقوق بشر در سیاست خارجی، تأثیر نامطلوبی بر وضعیت حقوق بشر در داخل و خارج از این کشور گذاشته است.

این استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه با تأکید بر تشدید نقض حقوق اقلیت‌ها و رنگین‌پوستان در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، گفت: اقدامات ترامپ از جمله دستور اجرایی ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که آمریکا به بازگشت رسمی به دوره تبعیض نژادی علاقه‌مند است. خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ و تداوم آن در دوره دوم ترامپ، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی واشنگتن به هنجار‌های جهانی حقوق بشر است.

کاظمی افزود: آمریکا در اقدامی بی‌سابقه، از شرکت در چهارمین نشست بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر (یوپی‌آر) در نوامبر ۲۰۲۵ خودداری و از ارائه گزارش ملی از عملکرد حقوق بشرش سر باز زد.

در ادامه، امیرعلی ابوالفتح، پژوهشگر ارشد مطالعات آمریکا، به بررسی وضعیت حقوق اقلیت‌ها در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ با تمرکز بر وضعیت اقلیت سیاسی پرداخت.

ابوالفتح با بیان اینکه تبعیض نژادی یکی از سطوح اصلی تبعیض در آمریکا است، گفت: رویکردی که دولت ترامپ در حال حاضر در قبال اقلیت‌ها دنبال می‌کند، ادامه رویکرد دوره نخست ریاست‌جمهوری اوست.

وی با اشاره به اینکه حاکمیت آمریکا دهه‌های قبل به دلیل تبعیض علیه نژاد‌ها و اقلیت‌ها، امتیاز‌هایی را برای این دسته اعمال کرده بود، اظهار کرد: ترامپ این امتیاز‌ها را حذف کرده است. تبعیض در آمریکا ریشه ای طولانی دارد و در سطوح مختلف قابل بررسی است.

این کارشناس در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اقلیت یک درصدی در آمریکا که جمعیت اندکی دارد، به خاطر دارا بودن سرمایه‌های کلان، تمامی خط‌مشی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را در آمریکا معین می‌کند و تصمیمات و فرامین مرتبط با ترامپ ناشی از منویات این اقلیت یک درصدی حاکم بر آمریکاست.

در ادامه داریوش صفرنژاد، پژوهشگر امور بین‌الملل، با اشاره به پیشینه استعمار و نسل‌کشی بومیان در آمریکا از سال ۱۴۹۲ میلادی، تأسیس این کشور را بر پایه «خونریزی و جنایت» توصیف کرد و آن را بزرگترین نسل‌کشی ثبت‌شده در تاریخ بشر دانست.

این پژوهشگر سپس به ساختار‌های حاکم بر نظام آمریکا پرداخت و با بیان اینکه این کشور بر پایه شبکه‌های فراماسونری و الیگارشی طبقاتی شکل گرفته، گفت: آمریکا با شبکه‌سازی از میان نخبگان جهان، مفاهیمی مانند حقوق بشر را معکوس جلوه داده است؛ به‌گونه‌ای که اقدامات تروریستی خود را حقوق بشر و اقدامات حقوق بشری دیگران را تروریسم می‌نامد.

صفرنژاد در ادامه، سه بازوی اجرایی این شبکه را شامل باشگاه‌های روتاری (تأسیس ۱۹۰۵ با ۳۴ هزار کلوب و ۱.۲ میلیون عضو)، لاینز اینترنشنال (تأسیس ۱۹۱۵ در تگزاس) و گروه بیلدربرگ (با ۱۳۰ عضو و اجلاس سالانه بدون حضور خبرنگاران) برشمرد و گفت: این نهاد‌ها با جذب نخبگان سیاسی، اقتصادی، نظامی، علمی، هنری و رسانه‌ای، به نهادینه‌سازی اهداف آمریکا در سطح جهانی می‌پردازند.

وی تأکید کرد:این ساختار‌ها با حمایت از سران و پادشاهان وابسته به آمریکا در اجلاس‌هایی مانند نشست اخیر واشنگتن (۲۰ تا ۲۳ فروردین)، به برنامه‌ریزی برای آینده جهان می‌پردازند و این شبکه‌سازی در عمل با شعار‌های ظاهری نوع‌دوستی و حمایت از حقوق بشر تفاوت اساسی دارد.