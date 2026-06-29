باشگاه خبرنگاران جوان - هاشم امینی روز دوشنبه در حاشیه نشست بررسی تنشهای آبی و فاضلاب در بخش قمصر و جوشقان، در گفت و گو با خبرنگاران گفت: مشکلات آب روستاهای بخش قمصر به دلیل خواستگاه گردشگری این منطقه، نیازمند رسیدگی فوری است و طرح‌های اصلاح شبکه، احداث مخزن ذخیره، ایجاد خط انتقال و تقویت منابع آبی آن در دستور کار قرار دارد.

وی درباره وضعیت شهرهای این بخش افزود: در شهر جوشقان تصمیم ترکیبی برای اجرای مجدد طرح فاضلاب اتخاذ شده است و همچنین تامین آب شرب شهر قمصر با تزریق اعتبارات ملی و همراهی مسوولان شهرستان محقق می‌شود، اما مردم نیز باید در مدیریت مصرف و نگهداری از شبکه همکاری کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با اشاره به شرایط کلی آبی کشور تصریح کرد: با گذشت ۶ سال خشکسالی، در سال آبی ۱۴۰۴ بارش‌ها در برخی مناطق وضعیت را بهبود بخشیده، با این حال استان‌های تهران، مرکزی، همدان و شهر مشهد همچنان با تنش آبی دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی تاکید کرد: دولت برنامه‌ریزی کرده تا امسال تنش آبی در سطح کشور نداشته باشیم و برای این منظور ۹۰ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته که به تدریج هزینه خواهد شد.

امینی به برنامه‌های دولت چهاردهم برای آب‌رسانی روستایی نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، باید تا پایان این برنامه ۱۰ هزار روستا آبرسانی شوند.

وی افزود: در سال نخست اجرای برنامه ۲ هزار و ۳۰۰ روستا آبرسانی شد و برای سال ۱۴۰۵ نیز اعتباری بالغ بر ۱۰۶ هزار میلیارد ریال از جدول «۱۰ جیم» و ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از محل بند «میم» ماده ۲۸ بودجه در نظر گرفته شده است که با بهره‌گیری از این منابع، ۲ هزار روستای دیگر آبرسانی خواهند شد.