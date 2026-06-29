معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از توسعه خدمات هوشمند، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش نرخ مختومه شدن پرونده‌های قضایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضائیه اظهار کرد: دستگاه قضایی طی دوره تحول و تعالی در پرتو هدایت‌های حکیمانه امام شهید و با مسئولیت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، اقدامات خود را در مسیر حق و عدالت و با تکیه بر برنامه‌محوری انجام داده است.

وی با بیان اینکه طی ۵ سال اخیر اتصال بیش از ۹۰۰ وب سرویس و سامانه قوه قضاییه با سایر دستگاه‌ها برقرار شده است، گفت: کاهش مدت زمان پاسخگویی به استعلامات از یک ماه به یک ساعت، یکی از نتایج طراحی زیرساخت‌های لازم در قوه قضاییه و اتصال آنها به سامانه‌های سایر دستگاه‌هاست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: طی دوره تحول و تعالی، بسیاری از فرایند‌های قضایی ناکارآمد اصلاح شدند؛ در این راستا، ۱۹۹۱ برنامه از سال ۱۴۰۱ تا کنون عملیاتی شده و تعداد قابل توجهی از فرآیند‌ها (از دیوان عالی کشور تا پایین‌ترین جزء در دستگاه قضا) اصلاح شدند.

جهانگیر با اشاره به کاهش ۲۶ درصدی میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌ها ادامه داد: در نتیجه نظارت‌های هوشمند صورت گرفته، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر، ۲۳درصد طی ۵ سال گذشته کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه امروز بیش از ۶۳ خدمت در قوه قضاییه به صورت هوشمند به مردم ارائه می‌شود، گفت: سامانه خدمت‌رسان دریافت نوبت، سالیانه بیش از ۵ میلیون نوبت دهی رایگان انجام می‌دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه از اعزام گروه‌های جهادی قوه قضاییه به سه هزار نقطه کم‌برخوردار کشور برای انجام خدمات قضایی مورد نیاز مردم این مناطق خبر داد.

وی همچنین گفت: امروز پذیرش الکترونیکی لوایح قضایی در سامانه عدل‌ایران به صورت هوشمند در حال انجام است؛ ثبت بیش از ۱۲ میلیون لایحه قضایی به صورت خودکار در طول یک سال، نشان دهنده تسریع امر خدمت‌رسانی به مردم در قوه قضاییه است.

جهانگیر با بیان اینکه هم‌اکنون دادرسی ۸۵ درصد از زندانیان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: از سال ۱۴۰۱ تا به امروز، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار جلسه دادرسی الکترونیک زندانیان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱۱۷ میلیون ابلاغ الکترونیکی در قوه قضاییه صادر شده است، افزود: امروز با استفاده از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام)، فرآیند شناسایی و توقیف هوشمند دارایی‌ها از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه رسیده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین گفت: میانگین نرخ مختومه شدن پرونده‌ها در دستگاه قضایی که در گذشته کمتر از ۹۰ درصد بود امروز به ۹۸ درصد رسیده است.

جهانگیر یادآور شد: رئیس قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، بیش از تمام روسای این قوه طی سنوات گذشته در زندان‌های مناطق مختلف کشور حضور یافت و در جریان مسائل و مشکلات زندان و زندانیان قرار گرفت و با سفر‌های استانی مسئله‌محور، بازدید‌ها و دیدار‌های میدانی خود، بسیاری از مشکلات چندین ساله کشور و مردم را حل کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین عنوان کرد: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ هزار شعبه دادگاه صلح، بدون آنکه بودجه‌ای به قوه قضاییه اضافه شود، کار خود را با هدف تقویت صلح و سازش در کشور آغاز کردند.

جهانگیر در ادامه از راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی در ۲۰ استان کشور برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و همچنین ایجاد کارنامه قضایی (عِلمی و رفتاری) برای همه کارکنان قضایی طی دوره تحول و تعالی خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: در ۵ سال اخیر حدود ۳۰ هزار پرونده کثیرالشاکی (بالای ۱۰ شاکی) در دستگاه قضایی رسیدگی شدند.

برچسب ها: قوه قضاییه ، اصغر جهانگیر
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