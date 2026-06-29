باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان حقوق بشر اسرائیلی بتسلم میگوید نیروهای اسرائیلی در سال ۲۰۲۵، ۵۴ کودک و نوجوان فلسطینی را در کرانه باختری به شهادت رساندهاند که بالاترین میزان از زمان اشغال این سرزمین توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷ است.
بتسلم که از اهداف اعلام شده آن این است که نقض حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین را مستند کند، اعلام کرد که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶، اسرائیل ۱۰۸۶ فلسطینی را در کرانه باختری به شهادت رسانده است.
این سازمان اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون از هیچ کیفرخواستی در اسرائیل در رابطه با کشتار فلسطینیها در کرانه باختری، از جمله پروندههای مربوط به کودکان، مطلع نیست.
یولی نواک، مدیر اجرایی بتسلم گفت: «کشتار گسترده و بیسابقه کودکان و نوجوانان فلسطینی در کرانه باختری نتیجه سیاست گستردهتر اسرائیل است که کشتن فلسطینیها را عملاً بدون هیچ گونه پاسخگویی امکانپذیر میکند.»
وقتی فرمانده نظامی منطقه با افتخار میگوید که اسرائیل فلسطینیها را «آنطور که از سال ۱۹۶۷ نکشتهایم» میکشد، دقیقاً همین را تأیید میکند: این سیستم نه تنها از کسانی که ماشه را میکشند حمایت میکند، بلکه عملاً به آنها مجوز کشتن میدهد.
این گزارش همچنین نشان میدهد که در تقریباً یک چهارم موارد ثبت شده در سال ۲۰۲۵، نیروهای اسرائیلی دسترسی تیمهای پزشکی به کودکان زخمی را به تأخیر انداخته یا از آن جلوگیری کردهاند. بتسلم میگوید اسرائیل همچنین اجساد ۱۸ نفر از ۵۴ کودکی را که در آن سال کشته شدهاند، پنهان کرده است.
منبع: الجزیره