بیش از ده هزار هرمزگانی در قالب کاروان هایی برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید عازم تهران می شوند.

سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: استان آمادگی کامل برای حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید در تهران دارد.فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: ده‌ها هزار هرمزگانی با بیش از ۱۷ کاروان در مراسم تشییع رهبر شهید در تهران حضور می‌یابند.

وی گفت: شهروندان، از روز جمعه با قطار، اتوبوس و خودرو‌های شخصی به تهران اعزام می‌شوند.

فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان افزود: مردم هرمزگان با بصیرت و روحیه انقلابی، همواره در کنار نیرو‌های مسلح، نظام جمهوری اسلامی و رهبری ایستاده‌اند و بار دیگر وفاداری خود را نشان دادند.

برچسب ها: تشییع شهید ، رهبر انقلاب
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